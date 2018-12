KLESLA: Bič na obchodníky. S regulací maloobchodu raději jen opatrně

PRAHA Snaha nejrůzněji regulovat obchody a obchodníky, hlavně co, kde a za kolik prodávají, není nic nového. První podobné zákony se objevily už ve starověku, v antickém Římě právě na podobných zákazech a příkazech vznikl předchůdce toho, čemu dnes říkáme obchodní právo. Nic nového není ostatně ani nápad ministra zemědělství zakázat letáky a omezit slevové akce v supermarketech. Miroslav Toman (ČSSD) s ním přišel už před prázdninami s tím, že je prý potřeba krotit „slevovou mánii“. Teď se navíc dozvídáme, že zákaz papírových letáků zachrání lesy, neb se prostě tiskne a vyhazuje moc papíru.

Ne že by se snad někdo chtěl zastávat přeplněných schránek, které mnoho lidí zlobí. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že pro řadu starších lidí je to zase šance, jak ušetřit pár korun z nevelkého důchodu. Mnohem důležitější pak je otázka, jestli se ve slevových akcích nepodvádí, obchodníci uměle nenavyšují ceny, které pak zázračně sníží. A co je nejhorší, jestli se některé zboží neprodává v akcích za podnákladové, takzvané dumpingové ceny, které ničí konkurenci, aby si to následně výrobce opět vybral na zákaznících. Klíčové přitom je, zda má stát tvrdě zasahovat a vymýšlet nové zákony.



Například ve Francii už dlouho platí extrémně striktní pravidla, díky kterým smí obchody nabízet slevy jen ve vybraných dnech a v určité výši. Pohříchu se ale ukazuje, že právě vybrané dny se stanou nesnesitelným svátkem konzumu, kdy se lidé tlačí v davech v nákupních centrech, aby si konečně mohli koupit něco výhodného. Navíc v dnešní době prudkého rozvoje e-shopů, jež doručují odkudkoliv z Evropy, jsou taková pravidla jen těžko vymahatelná.

Tento volný pohyb zboží v EU navíc přímo podporuje nové euronařízení, které platí od včerejška. Na podvody ve slevách máme Českou obchodní inspekci, na cenový dumping pak antimonopolní úřad. Pokud nefungují, nový předpis to sám o sobě nezachrání. Na papírové letáky pak lze uvalit třeba ekologickou daň. Po fiasku se zmateným zavíráním prodejen o některých svátcích je lepší s přímou regulací maloobchodu raději šetřit.