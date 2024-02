Při úvahách nad smrtí politika Navalného, chceme-li odlišit propagandu od politologické pravdy, je podle mého názoru nezbytné především položit si otázku cui bono – komu ku prospěchu. Odpověď bude asi zřejmá: nikoliv současnému ruskému režimu, rozhodně ne Putinovi. A po zodpovězení této otázky si však musíme položit druhou: vadí to vůbec tomu, komu to není ku prospěchu? Ohlíží se vůbec na tuto stránku věci, nebo je mu to úplně jedno? Zde již odpověď nebude tak jednoduchá.