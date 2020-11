LÉKO: Čech Kellner dlouhodobě vládne všem. K tomu jsou zapotřebí mimořádné schopnosti

Praha Pro obyčejného smrtelníka je těžké si představit objem majetku, který nashromáždili lidé na špičce žebříčků nejbohatších lidí. Málokdo z nich však takové prvenství udrží 20, 30 či více let.

K takovému výkonu už jsou zapotřebí mimořádné schopnosti. Podívejme se, kteří lidé – jsou to výlučně muži – byli za posledních 200 let označováni na nejbohatšího člověka na planetě. A nakonec krátce zavítáme i domů.

Stephen Girard byl zhruba 30 let na vrcholu začátkem 19. století. Narodil se v Bordeaux jako syn námořníka, ale v roce 1776 přeplul Atlantický oceán a ve Filadelfii začal kariéru obchodníka. V roce 1810 byl považován za nejbohatšího na světě. O rok později už měl banku a stal se hlavním věřitelem americké vlády ve válce s Brity v roce 1812. V době, kdy zemřel (1831) jeho majetek přesáhl sedm milionů dolarů. Girard však veškeré své bohatství věnoval na dobročinné účely, zakládal sirotčince, školy a knihovny.

Po něm prvenství převzal Nathan Mayer Rothschild, jenž se narodil ve Frankfurtu (1777), ale v roce 1798 přesídlil do Anglie, kde zakládal textilní továrny a banky. Jeho majetek přesáhl zhruba půl procenta britského HDP. Tato dynastie bankéřů, která se nikdy nevěnovala retailu, pouze financovala vlády a velké transakce, patří mezi největší dodnes.

Po N. M. Rothschildovi přišel další muž narozený v Německu. John Jacob Astor ve svých 21 letech odjel do Ameriky a na trhu kožešin vytvořil monopol. Zemřel v roce 1848 s majetkem dvaceti milionů dolarů, což by v dnešní době odpovídalo sumě asi 600 milionů dolarů.

Nástup Američanů

Cornelius Vanderbilt už se narodil v New Yorku, v jedenácti letech zanechal školu a o pět let později už provozoval přívozy. V roce 1963 prodal svoje lodě a soustředil se na železniční dopravu, založil první americký megapodnik s názvem New York Central and Hudson River Railroad, a když v roce 1877 zemřel, majetek v hodnotě 105 milionů dolarů (dnes asi 2,5 miliardy) zdědil jeho syn William Henry, který rodinné jmění zdvojnásobil.

Po jeho smrti v roce 1885 začíná éra Johna D. Rockefellera, opět rodáka z New Yorku, jenž založil firmu Standard Oil a kontroloval nejen 90 procent veškerého byznysu s ropou, ale získal významné pozice i v těžbě zemního plynu a železné rudy. V roce 1916 se stal prvním dolarovým miliardářem na světě. Jenže z trůnu ho na chvíli sesadil Andrew Carnegie narozený ve Skotsku. Jeho podnik Carnegie Steel v roce 1901 koupil finančník John Piermont Morgan za 480 milionů dolarů (dnes zhruba 15 miliard). Carnegie však asi 90 procent svého majetku věnoval na dobročinné účely a nejbohatším člověkem na světě se opět stal John D. Rockefeller, který přestože věnoval obrovské peníze na rozvoj zdravotnictví, tuto pozici udržel zhruba do roku 1937.

Ve 40. letech nastupuje Henry Ford, jehož jméno bude navždy spojeno s nástupem automobilismu. V době jeho smrti, v roce 1947, vlastnil majetek v přepočtu na dnešní ceny v hodnotě 200 miliard dolarů. Po válce nejbohatším vládl ropný magnát J. Paul Getty, a když v roce 1976 opustil tento svět, zanechal dědicům šest miliard dolarů (dnes asi 27 miliard).

V 80. letech se největším majetkem (v dnešních cenách asi 50 miliard dolarů) mohl pyšnit japonský realitní magnát Jošiaki Cucumi. Jenže v 90. letech ceny nemovitostí začaly padat, začátkem roku 2000 byl obviněn z účetních podvodů a o pět let později už na seznam nejbohatších nebyl ani zařazen. V 90. letech pak nastoupili opět Američané: šéf Microsoftu Bill Gates (65) s majetkem 112 miliard dolarů, po něm finanční spekulant Warren Buffett (90) s 77 miliardami a nakonec majitel společnosti Amazon Jeff Bezos (56), který je aktuálně nejbohatším mužem na světě (205 miliard). Jejich příběhy už všichni dobře známe.

Situaci v Česku lze shrnout do dvou vět. Zde již minimálně 20 let vládne šestapadesátiletý finančník Petr Kellner (18,4 miliardy dolarů), a pokud mu bude sloužit zdraví, z trůnu ho nejméně dalších 30 let nikdo nesesadí. A bude světovým rekordmanem, protože tak dlouho v jedné zemi (s majetkem ve výši zhruba osmi procent celkového HDP) byznysu, a možná ani politice nevládl ještě nikdo.