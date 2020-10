LÉKO: Bankami financované vyhynutí?

Zajímavý trend lze v posledních letech pozorovat zejména v zemích tzv. vyspělého Západu. Politici ztrácejí důvěru velké části obyvatelstva hlavně proto, že slouží zájmům byznysu, ne voličům.

Mnohdy se už ani nesnaží proti takovému názoru protestovat. A i když čas od času voliči naletí někomu, kdo slibuje nastolení nových pořádků a tvrdí, že konečně vyčistí politiku, většinou vyjde najevo, že ten nový Mesiáš také nerozhoduje, je pouhým administrátorem, který vždy musí jít někam o patro výš, do okultních kruhů, zeptat se, co tedy má dělat.

Ani se nedivím, že mnoho mladých lidí se na toto divadlo už nemůže dál dívat a snaží se něco aktivisticky změnit. V tom případě snad je jedno, že jsou to většinou kluci a holky, kteří si každé ráno pod košile hrdě navléknou tričko s portrétem Che Guevary či Karla Marxe, přesně tak, jak to dělají jejich profesoři na univerzitách.

Ale k věci. Taková parta mladých lidí třeba už se nemůže dívat na obrovskou sílu bank nejen obecně ve společnosti, ale i směrem k podnikání. Málokterý premiér či prezident má odvahu se jim postavit, a když se čas od času najde nějaký blázen, tak do roka či dvou v politice skončí, tak jako bolševik v pověstné hlášce ve filmu Pelíšky.

Ve středu se objevila zajímavá analýza z dílny organizace Portfolio.earth, která zkoumala postoj 50 největších bank na světě k biodiverzitě. Zpráva s názvem Bankrolling Extinction, což by se dalo přeložit jako financované vyhynutí, uvádí, že ze zkoumaných finančních domů v rámci úvěrové politiky ani jeden nezohledňuje adekvátním způsobem ochranu zvířecího a rostlinného světa. Organizace zároveň vyzvala dotčené banky, aby přestaly s financováním průmyslových aktivit vedoucích k vyhynutí druhů.

Jedná se o nový způsob společenského nátlaku na banky, které doposud čelily většinou kritice za to, jak se chovají k milionům řadových klientů (například různé nesmyslné bankovní poplatky), nebo za to, že manipulují trhem či financují zbrojní průmysl nebo pomocí offshorových struktur pomáhají různým nelegálním strukturám prát špinavé peníze.

Pověstná čínská transparentnost

Analýza uvádí, že v roce 2019 zmíněných 50 bank poskytlo financování ve výši více než 2600 miliard dolarů (asi desetinásobek ročního HDP České republiky nebo roční HDP Kanady) pro průmyslové sektory, které nevíce přispívají k ničení biodiverzity. Jde například o průmyslový rybolov, některá odvětví zemědělství, těžbu fosilních paliv a rozvoj příslušné infrastruktury.

„Dnes si banky začínají uvědomovat, že když investují do těchto sektorů, vytvářejí podmínky pro zhoršení klimatu. Měly by konečně pochopit i to, že takový přístup vede k destrukci biodiverzity,“ prohlásila ředitelka organizace Portfolio.earth Liz Gallaherová. Zpráva by chtěla přispět k budování takového světa, v němž kapitál získají pouze projekty, jež prokazatelně slouží k obnově krásy a bezpečného klimatu naší planety.

Podívejme se ale na to, které banky vévodí tomuto negativnímu žebříčku. Na prvních třech místech jsou obři z USA (Bank of America, Citigroup a JP Morgan), čtvrté místo patří japonské bance Mizuho Financial, pátá je zase americká Wells Fargo. Následuje francouzský BNP Paribas, japonský Mitsubishi UFJ Financial, britský HSBC, tokijské Sumitomo Mitsui Banking Corporation a desátý je opět britský Barclays.

Zarážející je, že v první desítce nefiguruje ani jeden ze čtyř čínských bankovních obrů, již podle bilanční sumy jsou největšími na světě – Bank of China (14. místo), China Construction Bank (22.), Industrial and Commercial Bank of China (24.), která je aktivní i v České republice, a Agricultural Bank of China (25.), ačkoliv je všeobecně známo, že tamní vládnoucí komunisté při budování superkapitalismu na životní prostředí v posledních třiceti letech moc nebrali ohled. Důvodem nejspíše bude ta pověstná transparentnost a otevřenost čínských státem vlastněných bank vůči veřejnosti…