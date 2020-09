LÉKO: Čtyři varianty postcovidového vývoje. Každá má vítěze i poražené

Věštění je těžké. Platí to dvojnásob v situaci, do které se kvůli koronavirové pandemii dostal celý svět. O tom, na co se mají připravit vlády, podniky a lidé v příštích měsících, nebo spíše letech, přemýšlejí různí politici, ekonomové, sociologové, či dokonce filozofové a duchovní. Nejrozumnější předpovědi vycházejí z toho, že místo krátkodobého taktizování se vyplatí přemýšlet o dlouhodobé strategii.

Se stručným, čtyřbodovým scénářem vyrukoval tento týden šéf globální poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG), která ve svém oboru patří do absolutní světové špičky. Alan Iny, který je známým specialistou na kreativitu a na vytváření různých scénářů a jenž v minulosti dával rady stovkám generálních ředitelů velkých společností, načrtnul čtyři možné varianty tzv. postcovidového vývoje. Iny na toto téma natočil krátké video, které můžete najít na internetu. Po zhlédnutí jeho zprávy není možné jednoznačně určit, zda se jedná o pozitivní, nebo negativní scénáře, každá varianta má svoje výhody i nevýhody.

LÉKO: Kdo že bojuje za naši svobodu? Neposlouchejme celebrity, které nám vykládají o rouškách První varianta je nejoptimističtější, počítá s objevením účinné a masově aplikované vakcíny, což bude znamenat poměrně rychlý návrat do normálního života ve městech, podnicích, letoviscích i na sportovních hřištích. Jenže existuje obava, že poučení z pandemie přinese návrat k protekcionismu a nacionalismu a globalizační trendy začnou pomalu ustupovat, což negativně ovlivní vývoj ekonomiky zejména v rozvojových zemích. Tento scénář dostal název těsně vedle nebo jedeme dál na 90 procent (near miss). Druhá předpokládá, že vývoj vakcíny nepůjde tak rychle, jak jsme předpokládali, a opatření různých vlád na podporu ekonomiky nebudou dostatečně efektivní. V tomto případě se vše začne pomalu drolit, aktivita výroby a obchodu poklesne, naopak nespokojenost obyvatelstva s politikou vlád významně poroste. Iny této variantě říká vleklý zmatek (protracted turmoil). Třetí možnost počítá s tím, že vakcínu stále nebudeme mít, krizový stav zejména v oblasti zdravotnictví bude prakticky stejný, ale právě tato situace spojí země světa. Přijde doba rychlého rozvoje digitalizace, státy začnou mnohem více spolupracovat a zvýší se společenská odpovědnost lidí. Investice státu do zdravotnictví a digitalizace poroste a dotčené podniky naberou sílu, čím dál více lidí bude pracovat z domova. Jedná se o scénář výdrž a spolupráce (stamina and cooperation). LÉKO: Dort mi upekl Gates. Kdo z vás to má? Poslední varianta je také spíše optimistická, avšak otázkou je, pro koho. Státy a soukromá sféra spojí síly s cílem najít efektivní vakcínu. Pokud se to podaří, ekonomika se rychle zotaví a začne opět růst. Vznikne základ pro spolupráci v oblasti ochrany klimatu či odstranění rasových předsudků. Tento scénář se jmenuje prosperita od shora směrem dolů (top-down prosperity), avšak budou z ní těžit zejména bohatí a digitálně vzdělanější vrstva společnosti na úkor méně vzdělané pracovní síly, tudíž nůžky sociální nerovnosti se otevřou ještě více. Iny na konci přednášky zdůraznil, že dnes jsou přítomny všechny čtyři scénáře najednou: roste protekcionismus, nespokojenost, digitalizace i nerovnosti v příjmech. Každá ze čtyř variant bude mít vítěze i poraženého, avšak těm, kdo včas začnou hledat řešení a najdou je, nezůstanou oči pro pláč. „Nevymlouvejme se na nepředvídatelnost budoucnosti, raději se na ni zkusme připravit,“ doporučuje na konci videa šéf BCG.