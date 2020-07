LÉKO: Koupí vysoké školy Lidové noviny?

Před několika dny web časopisu Euro přinesl bombastickou zprávu o tom, že Lidové noviny by mohly být koupeny veřejnými vysokými školami. Když mi volala autorka článku, myslel jsem, že se jedná o vtip. Řekl jsem jí, že je to nesmysl, a protože jsem tehdy byl v zahraničí, dál jsem se této věci nevěnoval.

Až když jsem se vrátil do Prahy a několik lidí se mě zeptalo, jak jsme daleko v jednání s vysokými školami o prodeji LN, dozvěděl jsem se, jak tato šílená fake news vznikla. Dostal se mi totiž do ruky dopis prvního muže ČVUT Vojtěcha Petráčka českým rektorům. Docent Petráček se letos v březnu zviditelnil tím, že předvedl národu kutilský návod, jak si doma vyrobit protikoronavirovou masku z PET lahve.

Tentokrát si zkusil zahrát na investora, nebo aspoň investičního bankéře se specializací na akvizice firem. V sobotu 27. června v 6.48 ráno (!!!) rozeslal rektorům českých veřejných vysokých škol tento e-mail, který přináším v celém znění:

„Dobré ráno, přátelé, v posledních dnech jsem mluvil s několika lidmi o existenčních problémech Lidových novin a o tom, že se je pan premiér chystá prodat, aby nezanikly. Zaznělo, že prodej nevázne na nezájmu ze strany různých osob a skupin, které mají prostředky a chuť získat médium, ale spíš na obavě, aby se noviny neobrátily proti premiérovi, jakmile je prodá. Zmiňovaná cena nakladatelství je kolem 70 milionů korun.

Vojtěch Petráček, rektor ČVUT.

Tak mě napadla myšlenka, která sice vypadá na první pohled šíleně, ale čím víc jsem o ní přemýšlel a s kolegy ji probíral, tím se zdá mít potenciál, alespoň na to, abychom si o ní popovídali. Co kdyby univerzity udělaly zájmové sdružení, které by fungovalo apoliticky, a společně bychom nakladatelství LN a noviny LN koupili a provozovali jako platformu pro šíření objektivní stranicky-oligarchicky-zájmově nezatížené informace?

Kdyby se složily všechny veřejné vysoké školy, na každou by vyšly třeba tři miliony (možná méně), což je téměř v pásmu ‚finančního šumu‘. Provoz (asi 30 milionů ročně) by se dal dostat na cca rozpočtový neutrál prodejem novin a magazínů. Univerzity by získaly plošný a relativně čtený prostředek k přístupu ke společnosti, který by nebyl filtrovaný cizími zájmy, a mohly by utvářet objektivní informační prostředí v zemi a trochu kontrovat všem těm mediálním pákám, které jsou zájmově zatížené. Dobrý šéfredaktor pracující pod direktoriem spolku (redakční radou, rektory) by to jistě dokázal. Když to tak vezmu, jsme jako veřejné vysoké školy ve vztahu k médiím zcela nevyužitá síla. Je nás strašně moc, máme prostředky, znalosti i finance, pokud bychom se spojili, takováto první vlaštovka by mohla změnit mediální krajinu v ČR (aspoň trochu) v lepším směru. Lidové noviny – akademický deník by mohly být základnou proti fake news, pokud bychom se postarali o kvalitní analytiku a ověřování dat.

Přátelé, možná to zní šíleně, ale je to nové a mohlo by to podle mého pocitu fungovat k dobru jak akademické sféry, tak i dalších části společnosti. Tak jsem vám chtěl tento nápad popsat a zeptat se vás na názor.

Vojta P.

P. S. Mám pocit, že pan současný majitel by takovéto uspořádání mohl kvitovat, protože mu nijak nebude škodit a ‚nevrazí mu nůž do zad‘. Třeba by i slevil?“

Lidové noviny nejsou na prodej

Tento nápad rektory veřejných vysokých škol – mírně řečeno – nenadchl. Nejabsurdnější částí dopisu je ta, kde hovoří o tom, jak zabránit šíření fake news. Přitom text samotný je plný fake news, které bych ctěným čtenářům rád vyvrátil.

Lidovým novinám nehrozí zánik. Neprodávají se. Údajná cena či provozní náklady, o kterých pan docent píše, jsou vycucané z prstu. Noviny nemají už dávno nic společného s knižním nakladatelstvím NLN, které se od nich oddělilo už v roce 1993 a funguje jako samostatná firma…

O Tomáši Akvinském se vypráví, že vynikal svou mimořádnou inteligencí, avšak charakterizovala jej i jakási naivní důvěřivost. Proto si z něj mniši občas vystřelili, často velmi hnusně. Jednou ukázali na okno a řekli mu, že na obloze letí kráva. Tomáš Akvinský běžel k oknu a mniši se mu vysmáli.

Přednímu českému jadernému fyzikovi Vojtěchu Petráčkovi se za jeho nápad leckdo vysmívá. Někdo mu to chytře nabulíkoval, aby LN nechtěně poškodil. Ptal jsem se ho, kdo to byl, ale odpověď jsem nedostal. Bylo by v jeho zájmu, kdyby bludy dál už nešířil a informace, nejen o LN, si příště ověřil.