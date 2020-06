LÉKO: Konec lidských dějin v Seattlu

Praha Protirasistické protesty ve světě dostaly v uplynulých týdnech symboliku v podobě boření či odstraňování soch kontroverzních historických postav. V německém městě Gelsenkirchen, které leží v severním Porúří na západě země, se rozhodli jít proti proudu. Členové extrémní levicové Marxisticko-leninské strany Německa si před své sídlo nechají v sobotu vztyčit 2,15 metru vysokou sochu otce komunistického režimu Vladimira Iljiče Lenina.

Takto začínal článek ve čtvrtečních LN, ale musím se přiznat, že jsme v druhé větě nechtěně udělali chybu. Němci se totiž nerozhodli jít proti proudu, ale právě naopak. Zařadili se do globálního pokrokářského proudu a pokud vše půjde takto dál, brzy se dožijí toho, že se Chemnitzu opět bude říkat Karl-Marx-Stadt.

Soud, na nějž se pobouřená radnice v Gelsenkirchenu obrátila, v březnu rozhodl, že socha pocházející z Hořovic smí být ve městě vztyčena. Přitom radní argumentovali tím, že Lenin je představitel násilí, útlaku a teroru a nesmírného lidského utrpení. „Není slučitelný se svobodným, konstitučním pořádkem Německa. Je to symbol boje proti naší demokracii,“ uvedla radnice. Takže Němci se ještě jednou vyspí a mohou začít oslavovat. A běda tomu, koho napadne si vzít rudý sprej a na sochu napsat: Masový vrah! Policie ho může zatknout a u soudu nejspíš dostane trest.

V této souvislosti bude užitečné se podívat do Spojených států, přesněji do Seattlu, do města, které se může také pyšnit Leninem (tentokrát původem ze slovenského Popradu), akorát je dvakrát větší (pět metrů) a třikrát těžší (přes sedm tun) než ten v Gelsenkirchenu. Oči všech pokrokářů světa se však do Seattlu nedívají kvůli Leninovi, ale proto, že ve městě s 745 tisíci obyvateli se v těchto týdnech kalí ocel úžasné budoucnosti lidstva. Jako pendant protestů proti smrti George Floyda vzniká se souhlasem tamní radnice ve čtvrti Capitol Hill první anarchistický stát na světě, který se původně jmenoval CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone), ale po několika dnech ho – bůhví proč – přejmenovali na CHOP (Capitol Hill Organized Protest). Oblast ovládaná tvrdým jádrem demonstrantů má fungovat bez policie a dalších standardních institucí a hlavně má nastolit systémové změny ve společnosti.

Jako každá revoluce, i tato jistě bude chtít vyvážet svůj úžasný vynález do celého světa, nejdříve asi do dalších amerických metropolí, ale určitě se najdou přívrženci i v západní Evropě. Jistě se najdou i horliví progresivní politici, jako prvního tipuji kanadského premiéra Justina Trudeaua, kteří nový stát anarchistů budou chtít co nejdříve mezinárodně uznat.

Odhaduji, že tento malý, ale o to odhodlanější experimentální útvar, který prý není součástí USA a nedělá nic nelegálního, dostane definitivní oficiální název DPRCH (Democratic People’s Republic of Capitol Hill) tedy Lidově demokratická republika Capitol Hill (LDRCH). Mnohonásobné redundantní používání slova lid u podobných režimů vždy vycházelo z nějakého magického nutkání zdůraznit, kdo vládne. Tedy alespoň na papíře. Obávám se, že nakonec i občané LDRCH si položí otázku: Opravdu může vládnout lid? A pokud ano, proč ne?