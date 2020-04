LÉKO: Sobci proti Rašínovu státu

PRAHA Bude to téměř sto let, co Alois Rašín, jeden ze zakladatelů státu, řekl, že „za službu vlasti se neplatí“. Panovala poválečná bída a hospodářství se vzpamatovávalo pomalu. Ale rodil se nový stát, o němž snily celé generace.

V bolestech a v podmínkách, které vyžadovaly odpovědnost, uskrovnění se a velkou dávku idealismu. Jenže jak problémy neodcházely, začali se někteří připomínat. „Mnozí přišli do mladého, v poválečných obtížích se nalézajícího státu a nastavili ruku, řkouce: Bojovali jsme za tebe, státe, tak zaplať! Zaplať hotově, zaplať výhodami a privilegiemi.“ A Rašín odpovídá: „Tvrdím, že tito všichni lidé, ať jest to, kdo chce, se zpronevěřili velké naší zásadě, že to, co se dělá pro stát, se naplatí!“ To jsou slova státníka z konce roku 1922.

Náš stát opět prochází těžkou situací s pandemií virové nákazy. Není to klasická válka, jak ji známe z dějepisu, ale globální boj s nepřítelem skrytým a zákeřným. Celý svět přijímá opatření k ochraně životů a zdraví lidí, ale aby byla účinná, z podstaty nutně omezují každého občana a celou společnost. A před každým státem stojí těžké rozhodnutí, jak těmito omezeními současně nezastavit chod státu a neochromit hospodářství víc, než je nezbytné.

Už teď je jasné, že pandemie zásadně poškodí světovou ekonomiku. Ač rozsah škod zatím neznáme, jedno je jisté: dopady pocítíme všichni. Takové jsou důsledky válek, epidemií i finančních krizí. V takových situacích musí pomoci stát. Ale pomoci tam, kde je to nejpotřebnější. A bude muset také tvrdě bránit tuto pomoc pro potřebné proti sobcům, kteří ji nepotřebují. Však už slyšíme hlasité výkřiky některých, jak hned nastavují ruku ke státu k náhradě škod, přestože sami nouzi nemají.

Škody utrpíme všichni, chudí i bohatí, ale povinností státu je postarat se o ty skutečně potřebné, které současná krize vehnala do zoufalých a neřešitelných situací. Musí pomoci sociálně slabým rodinám s dětmi, samoživitelkám, zaměstnancům, kteří přijdou o práci, malým podnikatelům, kterým se zavřely obchody a provozovny a již nemají z čeho žít. Těm, kdo by bez pomoci státu tuhle krizi nezvládli a nevzchopili se. Nikoliv těm, kdo v klidu přežijí, ale nevydělají, kolik očekávali. Žádný stát na světě nemá tolik peněz, aby nahradil všechno všem. A čím víc si mezi sebou rozeberou ti, kdo pomoc nepotřebují – i když jim nějaká škoda vznikla –, o to míň zbyde těm, pro které je pomoc státu životně důležitá.

Jak by se díval Alois Rašín na natažené ruce sobců neurvale požadujících peníze od státu? Ba dokonce na žaloby a právní útoky zpochybňující kroky vlády v této krizové situaci? Mnohé jsou maskované vznešenými frázemi o ochraně zákonnosti a práv těch, kdo utrpí škody. Nedejme se mýlit, protože tento trik je starý jak lidstvo samo – touhu po penězích je vždy třeba zabalit do vzletnější slupky. Chtějí totiž zpochybnit kroky státu a v důsledku toho vysát peníze za všechno, za své obrovské prodejní marže z nerealizovaných obchodů, za ztracené provize a propadlé příjmy. Dívají se na stát jen jako na pojišťovnu. Doposud křičeli, že stát nepotřebují, že stát je zbytečný a má být co nejmenší, ale když udeří krize, chtějí od státu všechno zaplatit.

Aloise Rašína zastřelil pár měsíců po pronesení onoho „za službu vlasti se naplatí“ mladý anarchokomunista Šoupal. Po atentátu vykřikl: „Nechtěl jsem zabít Rašína, chtěl jsem zabít Živnostenskou banku! Státní systém musí být zničen!“ Alois Rašín představoval stát. Stát, o kterém snily a za který bojovaly generace. Jsme přece dědici Rašínova státu, proto ho chraňme a nevydejme ho napospas sobcům, kterým jde jen o peníze, i když to maskují vznešenými frázemi o právu.