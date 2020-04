LÉKO: Promluví svědek z Dubaje?

Média se v těchto týdnech prakticky nevěnují ničemu jinému než koronaviru, jenže i ve stínu epidemie se odehrávají pozoruhodné příběhy. Například ten, o kterém informoval iDNES pod titulkem: Vytuneloval půl miliardy, po 12 letech ho policisté dopadli v Dubaji.

Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o pražského finančníka Miloše Skořepu (53), jemuž v únoru 2011 Vrchní soud v Praze vyměřil trest osm a půl roku za ztracených 500 milionů korun z účtu společnosti Galileo Real, dceřiné firmy státní České konsolidační agentury.

Trestný čin se stal před patnácti lety, kdy Skořepa slíbil manažerovi Galileo Real, že zhodnotí volné peníze firmy. Ten mu uvěřil a částka nakonec skončila na účtu švýcarské banky UBS. Skořepa, jemuž se v roce 2007 podařilo přes spravedlností uprchnout do Dubaje, podle obžaloby peníze rozesílal na svá další konta, část si pak vybral v hotovosti. V roce 2009 byl zadržen ve Spojených arabských emirátech, ale byl propuštěn na kauci, o jejíž výši se dá jen spekulovat. Pravda je, že dražší destinaci si mohl těžko vybrat.

Jenže podle policie se zapletl do zločinu i v exilu. „V Dubaji vystupoval jako expert, který může pomoci českým podnikatelům. Pouze však inkasoval peníze a závazky neplnil,“ řekl policejní mluvčí David Schön s tím, že díky mezinárodní spolupráci se ho podařilo v Dubaji zatknout již podruhé, ale kauce už možná nebyla. Deportace proběhla na konci března, zadržený putoval z letiště rovnou do vězení.

Potud verze policie. Poté, co jsem si zprávu přečetl, obvolal jsem pár lidí se skvělou pamětí, kteří kauzu dobře znali. Mají za to, že Skořepa už po těch letech asi chtěl domů. Kdyby nechtěl, údajně by ho těžko dokázali vrátit. Něco si prý odsedí a možná bude nový soudní proces, který, doufejme, konečně odhalí to hlavní. To, co v Praze všichni pamětníci vědí, ale státní zástupci ani policie z nějakého záhadného důvodu ne. A to, že dodnes mocný hlavní organizátor zločinu a zároveň člověk, u nějž skončila většina ukradených peněz, žije v Londýně a je mu fajn.