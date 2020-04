LÉKO: Šťastné Česko. Brzy bude na řešení koronaviru mít čtyři týmy ekonomů

Nevíme, kdo poradil premiérovi, aby šéfem krizového štábu jmenoval Jana Hamáčka, ale dát tak skvělého koně pod skomírající sociální demokraty svědčí o tom, že Andrej Babiš je prvotřídním filantropem, protože svému koaličnímu partnerovi opravdu přeje úspěch.

A Hamáček mu poděkoval tím, že v rámci krizového štábu okamžitě začal vytvářet svůj tým ekonomických ministrů v čele s polostínovým šéfem resortu financí, profesorem Janem Švejnarem. Ten by měl Hamáčkovi radit z New Yorku.



Jedná se o další důkaz toho, že nenezisková organizace, které se v pražských podnikatelských kruzích už zhruba deset let říká pouze ČSSD, a. s., cítí zase šanci. Nevím, co na to řekne ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček, ale radost mít nebudou.

Jisté však je, že se očekávají zákulisní hádky na téma, jak řešit hospodářské dopady epidemie koronaviru. Je dost pravděpodobné, že příštím hlavním hostem nedělního diskusního pořadu veřejnoprávní televize Otázky Václava Moravce bude Švejnar. Kromě Hamáčkova ekonomického týmu, jehož členové budou před kamerami televize školit ekonomické ministry Babišovy vlády, co dělají špatně, co by měli dělat jinak a hlavně lépe, vládní kroky čím dál hlasitěji budou kritizovat i ekonomičtí ministři zcela stínového kabinetu tzv. demokratických stran.

Až si občané České republiky dnes sednou doma k večeři, měli by přidat tři knedlíky navíc už jen z pouhého štěstí z toho, že jejich země bude mít najednou tři skvělé týmy ekonomů, kteří budou řešit následky koronaviru pro podniky, jejich zaměstnance a zejména státní kasu, tedy pro daňové poplatníky.

Pokud vše půjde lehce, do konce týdne budeme mít tři kompletní sestavy, které se o každé maličkosti pohádají do krve: Babišův tým, Hamáčkův polostínový tým a čistě opoziční stínový tým Miroslava Kalouska. Buďme si jisti, že v Lánech už se potichu tvoří i čtvrtý tým ekonomů v čele s prezidentem Milošem Zemanem. A z těch čtyř týmů stejně uspěje pouze ten, na který ukážou zahraniční banky ovládající 99 procent českého finančního trhu a nejbohatší Čech Petr Kellner.