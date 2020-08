LÉKO: Soros tvrdí, že ho lidé neznají. A nemůže si za to tak trochu sám?

Praha Světoznámý finanční spekulant a zároveň nejštědřejší globální podporovatel tzv. pokrokových sil George Soros, který se narodil v Budapešti, ve středu slavil devadesátiny. Při této příležitosti dal několika spřízněným novinám rozhovor, který v Maďarsku otiskl nejčtenější deník v zemi – Népszava (Hlas lidu).

Tento levicově orientovaný list, jenž byl za komunistického režimu hlásnou troubou odborového svazu, byl založen před 150 lety a dnes ho vlastní miliardář Tamás Leisztinger (52). Má přezdívku Rudý baron, protože rozhodující část svého majetku ve výši asi osmi miliard korun získal začátkem devadesátých let v době divoké privatizace a v období dvou socialistických vlád v letech 2002 až 2010.



Ale zpět k Sorosovi, který je podle článku ve skvělé formě a třikrát týdně hraje tenis. Rozhovor poskytl na zahradě svého domova v New Yorku na Long Islandu poté, co se vrátil z kurtů. V pátečních Lidových novinách, v rubrice Short, jsem stručně popsal všechny okruhy problémů, které Soros, jehož osobní majetek je odhadován na zhruba 8,5 miliardy dolarů, v rozhovoru zmínil. Dnes se budu věnovat hlavně otázce, která Sorose již desítky let zaměstnává – stavu otevřené společnosti. Na podporu otevřené společnosti věnoval neuvěřitelných 32 miliard dolarů.



„Vytvořil jsem nadaci, která prakticky pokrývá celý svět,“ chlubí se, ale dodává, že málokdo byl častější hlavní postavou různých konspiračních teorií než on sám. Soros vysvětluje, že není politik, ale odhodlaný člověk, který po celém světě vystupuje proti totalitárním režimům a negativním jevům, jako jsou například diskriminace či rasismus. „To není konspirace, ale otevřená realizace poslání mého života,“ tvrdí.

Evropská unie, s jejímiž představiteli Soros léta pěstuje nadstandardní vztahy, prý má mnoho vnějších i vnitřních nepřátel. Na otázku, kdo jsou ti vnitřní, odpověděl, že se jedná o politiky a hnutí, kteří nesdílí hodnoty, na nichž EU vznikla. „Tyto síly už ve dvou zemích v podstatě ovládly stát. Viktor Orbán v Maďarsku a Jarosław Kaczyński v Polsku. A to se děje v době, kdy Maďarsko a Polsko jsou největšími příjemci strukturální podpory EU,“ pohoršuje se.

Největší hrozbu pro globální otevřenou společnost podle něj představuje Čína. Větší než Rusko. S tím se dá souhlasit, ale Soros svůj sen paradoxně uskutečňuje stejně jako čínští komunisté, kteří svoji pozici upevňují budováním nejbrutálnějšího kapitalismu. Mnoho lidí nechápe, jak je možné, že ikonická postava finančního spekulanta a symbol nejodpudivější formy kapitalismu po celém světě spolupracuje s levicovými politiky a stranami vycházejícími z myšlenek Karla Marxe.

Soros nedávno poskytl 220 milionů dolarů organizacím, které bojují proti rasismu, avšak ani on nesouhlasí s některými projevy hnutí Black Lives Matter. „V této revoluci jsou strhávány sochy a politická korektnost se absolutizuje. Jde o jev, který někteří označili za kulturu odmítání, cancel culture. Myslím si, že se jedná o přechodnou záležitost.

Zároveň mám za to, že někteří lidé už přehánějí. Nikdy nesmíme zapomenout, že pluralita názorů patří mezi zásadní prvky otevřené společnosti,“ říká, což je překvapivé, protože jeho podporovatelé i u nás většinou považují jiný názor za nepřijatelný či nebezpečný. Kdo si dovolí nesouhlasit s aktuálním progresivním kánonem, je veřejně zesměšňován či tvrdě urážen.

Nejzajímavější na celém rozhovoru je jedna krátká věta: „Lidé mne neznají.“ Smutné konstatování člověka bilancujícího svůj život. A nemůže si za to Soros tak trochu sám? Vždyť za poslední zhruba čtvrtstoletí se vyhýbal veřejné konfrontaci a rozhovory dával jen spřáteleným novinářům. A přesně to udělal i nyní. Přes to všechno mu přejme pevné zdraví, štěstí a krásné zážitky na kurtech!