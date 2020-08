LÉKO: Soros a Němci zabedněnci

Opět, ale už naposled se vracím k rozhovoru se světoznámým finančním spekulantem a zároveň globálně uznávaným filantropem Georgem Sorosem, který minulý týden slavil devadesáté narozeniny. Při této příležitosti poskytl interview ideologicky spřízněnému novináři.

Jeho text pak kromě maďarského levicového listu Népszava (Hlas lidu) zveřejnily i věhlasné světové levicověliberální deníky, například La Repubblica či Die Welt. Minule jsem popsal, co si Soros, který se narodil v Budapešti, myslí o koronavirové krizi, o Číně a Rusku nebo o vnitřních i vnějších nepřátelích Evropské unie.

Soros v květnu letošního roku, když už bylo jasné, že Evropská unie na řešení ekonomických dopadů koronavirové krize bude potřebovat obrovskou finanční částku, přišel se zajímavým nápadem, který spočíval v tom, že podle něho právě nyní nastala doba na vydání takzvaných věčných dluhopisů, jejichž jistina ve výši tisíc miliard eur nemusí být splacena nikdy, avšak úroky z nich na věčné časy.

Svůj nápad, který zveřejnila prakticky všechna média na světě, označil za jediný možný způsob, jak lze získat tak velkou sumu. „Náklady na obsluhu emise dluhopisů ve výši bilionu eur s úrokem 0,5 procenta by dosahovaly pěti miliard eur ročně,“ napsal Soros před třemi měsíci a dodal, že úrok ve výši pěti miliard eur je v porovnání s bilionem eur relativně malá částka. Finančník pak dal najevo svoje zklamání, že dubnový summit nejvyšších představitelů EU se věčnými dluhopisy vůbec vážně nezabýval.

„Diskuse se zaměřila na peníze, které by bylo možné získat zvýšením budoucího rozpočtu. Po schůzce začala předsedkyně Ursula von der Leyenová mluvit o miliardách, nikoliv o bilionech. Zdá se, že došlo k nějaké závažné chybě,“ uvedl zklamaný Soros. Podle něho myšlenka vydání věčných dluhopisů byla zavržena, protože je to novinka, která neexistovala při sestavování smlouvy o fungování Evropské unie. „Výjimečné okolnosti však vyžadují výjimečná opatření,“ vysvětloval finančník v květnu.

Uplynuly tři měsíce a Soros v rozhovoru už změnil názor. Na vydání věčných dluhopisů za bilion eur samozřejmě trvá i nadále, avšak úrok zvýšil na dvojnásobek. Už nepočítá s půlprocentním úročením, ale s jednoprocentním, což znamená, že Evropská unie místo pěti miliard eur už by měla platit deset, což je docela velký rozdíl.

Půjde-li to tak dál, v listopadu možná Soros oznámí, že úrok z věčných dluhopisů by měl být radši procento a půl nebo dvě. Jenže bývalý belgický premiér a současný předseda strany Aliance liberálů a demokratů v Evropě (ALDE) Guy Verhofstadt (67), velký příznivec Sorose a věčných dluhopisů, navrhuje úrok už ve výši 2,5 až tří procent. Bohužel novinář se v rozhovoru nezeptal, proč by se měl dříve navrhovaný úrok zvýšit na dvojnásobek.

Na otázku, zda Angela Merkelová, jejíž snahou je, aby německé předsednictví Radě Evropské unie (od 1. července do konce roku 2020) bylo úspěšné, nemůže přece jen něco udělat, aby byl bilionový věčný dluhopis schválen, Soros odpověděl, že kancléřka jistě udělá vše, co bude v jejích silách, ale prý naráží na hluboce zakořeněný kulturní odpor.

„Německé slovo Schuld má dva významy – dluh i vina. Ti, kdo se zadlužují, jsou údajně vinni. Tento pohled na svět nepřipouští, že i věřitel může být vinný. Jde o kulturní problém, který v Německu má hluboké kořeny. Tato situace pro Němce vygenerovala otázku, jak mohou být Evropany a zároveň i Němci,“ vysvětluje Soros.

Finančník zřejmě chtěl naznačit, že Němci jsou zpátečníci a zabedněnci, protože na základě několik set let starých reflexů a zkušeností nejsou ochotni uznat, že zadlužit se je synonymem dobra, že je to jednoduše skvělá věc. Ano, je to skvělé, akorát ne pro Němce, ale pro banky a finančníky, mezi něž jistě patří i sám George Soros. Ani nenaznačil, u koho by se měla Evropská unie zadlužit na věčné časy, ale kdyby se ho v Bruselu náhodou zeptali, určitě by někoho doporučil.