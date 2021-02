LÉKO: Je suis kravata

PRAHA Útlak dokážeme najít ve všem, stačí, když jej dost urputně hledáme. Tato věta by mohla být na transparentu, s kterým začnou pokrokáři všech zemí pochodovat po ulicích velkoměst, zatímco z tribuny jim budou tleskat Marx a Lenin.

Progresivisté, kteří ve všem hledají nějakou formu diskriminace, aby pak mohli vše, co se jim nelíbí, zakázat, našli novou oběť. Kravatu. Nesmějte se! Jsou to věci, které se nám na začátku jeví jako velká legrace, jenže na konci už nám do smíchu není.

Konečně jsme se dozvěděli, že kravata představuje nejen zastaralý a dodnes trvající symbol odporného mužského šovinismu, který ponižuje a uráží ženy, ale i nadřazenost bílé rasy a koloniální útlak. Klobouk dolů před kravatou za to, čeho všeho je tak malý kus oblečení schopen. O tomto objevu informovala mediální bašta neomarxismu a liberalismu – britský deník The Guardian. Autorem textu, který můžeme označit i za progresivistický pamflet, není nikdo jiný než vicekancléřka Koleje kreativních umění na novozélandské Masseyově univerzitě Claire Robinsonová.

Příběh začíná na Novém Zélandu, kde předseda parlamentu Trevor Mallard z jednání vykázal Rawiriho Waititiho, lídra Maorské strany, reprezentující původní obyvatele země, jen proto, že neměl kravatu. Podle jednacího řádu totiž poslanci mužského pohlaví mohou položit otázku, jen když mají kravatu. Poslanec na toto napomenutí reagoval slovy, že kravata je koloniální oprátka, symbolem potlačení domorodé kultury a identity.

Robinsonová s tímto názorem souhlasila a hned dodala, že kravata je jednou z politicky nejnabitějších částí oblečení, falickým bělošským nástrojem, protože pohled žen zákeřným způsobem usměrňuje k rozkroku muže. Navíc prý se jedná o 500 let starý symbol, který měl za cíl zdůraznit velikost penisu evropských šlechticů.



„Pokud by někdy existoval rok na změnu anachronistického dress-codu v novozélandským parlamentu, měl by to být právě rok 2021, kdy je složení zákonodárného sboru nejrozmanitější a nejinkluzivnější v historii, protože v něm zasedá 48 procent žen, 11 procent příslušníků LGBTQ, 21 procent Maorů, přes osm procent poslanců z tichomořských ostrovů a sedm procent lidí asijského původu. Zástupci bílých mužů, tedy demografická skupina, která s největší pravděpodobností nosí kravatu, jsou nyní v menšině. Formy oblečení a zdobení těla umožňují lidem vyjádřit, jak vidí sebe a své místo ve světě. V roce 2021 by měla naše demokracie umožňovat, a nikoliv bránit poslancům s jinými světovými názory, pohlavím či hodnotami, aby dali najevo svou úctu, své politické ideály a hodnoty prostřednictvím jiných, nezápadních či nemužských forem oděvů či módních doplňků. Pokud se v novozélandském parlamentu mají nosit kravaty, mělo by to být dobrovolné,“ navrhuje profesorka Robinsonová.

Než všichni bílí muži otevřou svůj šatník a s těžkým srdcem kravaty vyhodí do koše, bylo by užitečné se zamyslet nad některými otázkami, které nás po přečtení fantastického rozboru profesorky Robinsonové mohou napadnout. Co mají dělat například muži, kteří nosí motýlka? Ani nechci domýšlet, co podle Claire Robinsonové může ve skutečnosti znamenat nošení motýlka, pokud je pravda, že kravata symbolizuje velikost penisu. Co si máme myslet o ženách, které rády nosily či nosí kravatu? Nemám na mysli jen sufražetky a letušky některých aerolinek, kravaty nosily i slavné symboly ženské krásy jako například herečka Marlene Dietrichová či zpěvačka Madonna. Začneme ode dneška kravaty z jejich fotografií retušovat, jak se to už nějakou dobu dělá s cigaretou, kterou držel mezi prsty Humphrey Bogart ve filmu Casablanca? Otázek může být ještě mnoho.

Jaké je z této kauzy poučení? Od této chvíle si musíme dát velký pozor na to, co si oblékneme, protože v každém okamžiku se může objevit nějaký pokrokový aktivista s neubrzditelným mozkem, aby nám vysvětlil, co ta či ona část našeho oblečení symbolizuje, a pokáral nás za to, koho tím automaticky urážíme či ponižujeme. Chudák kravata! Nepředpokládali jsme to, ale progresivní šílenství liberálů doběhlo i ji. Proto bychom jí měli vyjádřit co nejhlubší solidaritu a říct: Je suis kravata!