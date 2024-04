V roce 1965 přišel Gordon Moore, zakladatel společnosti Intel, s pravidlem, že počet komponent v integrovaném obvodu – jinak známém jako mikroprocesor nebo čip – se zdvojnásobí každých deset let. V roce 1975 to zkrátil na dva roky a od té doby se už skoro 50 let aktualizované pravidlo drží. Bude ale platit i nadále? Mají současné křemíkové technologie vůbec limity? To nevíme, ale časem se to dozvíme.