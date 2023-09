Tři scénáře pro Ukrajinu. Který z modelů má největší šance: německý, izraelský nebo korejský?

V rámci hledání historických analogií vyčnívají tři. Prvním modelem pro Ukrajinu je západní Německo v 50. letech, dalším Izrael v 70. letech a posledním je Korejský poloostrov od 50. let dodnes.

Ti, kdo citují příklad západního Německa, zároveň zdůrazňují, že NATO by mohlo akceptovat neokupované části Ukrajiny tak rychle, jak to bude možné. To by odstrašilo Rusko od jakýchkoliv dalších choutek a umožnilo svobodné Ukrajině stát se prosperující demokracií, jako se to povedlo západnímu Německu za studené války.