MOORE: Ministerstvo zdravotnictví mate všechny, kteří by chtěli vyrazit do světa

ÚHEL POHLEDU Rozcestník by měl ukazovat cestu, ale existují i takové, které vás mohou zmást a dovést na scestí. Jako například rozcestník – aktuální informace k cestám do zahraničí, který připravilo ministerstvo zdravotnictví (MZ) ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí (MZV).

Nejprve vás na stránkách MZ uvítá cestovatelská mapa, na které se svět smrskl do zemí před Uralem s kouskem Turecka. Tím se nenechte odradit, ministerstvo pamatuje na všechny země a teritoria. Celý svět rozdělilo do pěti kategorií podle míry rizika nákazy – od zemí zelených až po ty černé, zakázané. Mezi země zelené, tj. země s nízkým rizikem nákazy, řadí MZ mimo jiné Thajsko, Singapur a Korejskou republiku. A to přesto, že tyto země zaznamenaly v poslední době dramatický nárůst počtu případů nákazy covidem, a tudíž nejsou „nízkorizikové“, jak se nám MZ snaží namluvit, ale právě naopak – představují zvýšené riziko nákazy pro své obyvatelstvo i pro potenciální cestovatele.



Thajsko ano, Hongkong ne?

Podívejme se podrobněji na dle MZ zelené Thajsko. Při hlubším pátrání zjistíme, že pod heslem Cestování do Thajska ministerstvo přiznává, že Thajsko prochází třetí vlnou pandemie, a že z toho důvodu v zemi platí nouzový stav. To jsou informace, které jsou v přímém rozporu s označením země jako nízkorizikové. Ministerstvo neskrývá ani fakt, že hlavní město Bangkok je v zóně nejvyššího stupně omezení, což znamená zavřené školy, omezený provoz restaurací a zákaz konzumace alkoholu.

Thajsko se nijak netají tím, že vstup turistům do země v současné době není povolen. I naše ministerstvo zdravotnictví přiznává, že vinou nouzového stavu je vstup do Thajska omezen. Ale cestující z Thajska mají od ministerstva zelenou a mohou přijet do České republiky bez jakýchkoliv omezení. Bez testu, bez očkování a bez potvrzení o prodělání covidu. V přímém kontrastu k zeleném statusu Thajska v Česku stojí cestovní semafor Slovenska, jež řadí Thajsko mezi rizikové země.

Situace v Thajsku není jednoduchá. Podobně jako Vietnam a Tchaj-wan Thajsko loni usnulo na vavřínech. Tito loňští covidoví premianti se upnuli na uzavření hranic, díky němuž se jim dlouho dařilo držet šíření viru pod kontrolou. Oficiálně byla nákaza v komunitě minimální, a to i díky absenci testování. Nízké počty nakažených (přinejmenším na papíře) jim dodaly falešný pocit bezpečí. Na rozdíl od evropských zemí tak tyto státy necítily potřebu objednávat vakcíny. Odhaduje se, že v Thajsku bylo v první a druhé vlně nakaženo jen jedno procento populace, a Thajci proto nemají protilátky. Stejně malé procento populace bylo očkováno. Teď je v Thajsku vakcín nedostatek a je o ně obrovský zájem.

Porovnejme tuto situaci s některými územími, která jsou dle rozcestníku ministerstva temně červená, tj. „s velmi vysokým rizikem nákazy covidu-19“. Například Hongkong a Macao, teritoria, která od počátku pandemie v lednu 2020 vyhlásila nulovou toleranci covidu. Všechna opatření a strategie jako uzavření hranic a škol, roušky, testování a v Hongkongu i přísná karanténa všech blízkých kontaktů nakažených v detenčních zařízeních a 21denní karanténa v hotelu pro všechny, kdo se vrátili ze zahraničí, byly zaměřeny na dosažení nulového šíření covidu v komunitě. A to se za velkých obětí ekonomických, společenských i osobních skutečně podařilo. Hongkong je tak místem, kde dle představ českého MZ hrozí „velmi vysoké riziko nákazy“, ale kde ve skutečnosti od konce dubna 2021 nebyl zaznamenán jediný případ komunitního přenosu covidu.

I když odborníci tvrdí, že nulový výskyt covidu v komunitě je cíl nerealistický a dlouhodobě neudržitelný, Hongkongu se tohoto cíle podařilo (zřejmě dočasně) dosáhnout a oficiálně vyhlásil konec čtvrté vlny pandemie.

Za rok a půl pandemie bylo v 7,5 milionovém Hongkongu zaznamenáno jen 11 849 případů nákazy a 210 úmrtí. Na rozdíl od jiných zemí, které slavily konec druhé vlny a dávaly se za příklad celému světu, se v Hongkongu neslaví. Naopak. Vláda nabádá k opatrnosti a přípravám na pátou vlnu. Tu plánuje oslabit vysokým procentem proočkovanosti. Není jisté, zda se jí to podaří, ale snaha přesvědčit nedůvěřivé občany se stupňuje. Všichni, kteří v Hongkongu legálně pobývají a jsou starší 16 let, mají na výběr ze dvou vakcín – čínské Sinovac a Comirnaty vyrobené v Německu.

Inspirace ze Slovenska

Očkování představuje jeden velký problém pro české občany žijící v zahraničí. MZ zatím uznává jen ta očkování, která byla provedena a potvrzena v České republice, na Slovensku, v Německu, v Rakousku, ve Slovinsku, v Polsku nebo v Maďarsku. Krajany, kteří mají zájem o návrat do České republiky a byli očkováni v jiných než uvedených zemích, považují české úřady za neočkované.

Není jasné, z jakého důvodu ministerstvo zdravotnictví uvádí české občany v omyl, když označuje vysoce rizikové země za bezpečné (v případě Thajska) – a naopak území s nulovým výskytem covidu jako velmi vysoce riziková (v případě Hongkongu a Macaa). Je možné, že odborníci na ministerstvu zdravotnictví nestíhají sledovat vývoj pandemie. A je zřejmé, že neberou v úvahu ani reporty a aktuální informace, jež jim pravidelně zasílají naše zastupitelské úřady ze zahraničí.

Pro inspiraci, jak věci dělat lépe, nemusíme chodit daleko. Na Slovensku podobné problémy s určováním rizika zemí z hlediska nákazy covidem nemají. Místo matoucího rozcestníku připravili přehledný cestovatelský semafor se třemi barvami: zelenou, červenou a černou. Jeho cílem je „umožnit osobám relativně bezpečné cestování do zahraničí a současně minimalizovat import nových infekcí a mutací“.

Mezi zelené země řadí Slováci nejen státy EU, ale i „země s příznivou epidemiologickou situací“, mimo jiné Čínu, Hongkong, Tchaj-wan a Macao. Thajsko je podle nich zemí červenou, tj. „s nepříznivou epidemiologickou situací“. Rozdělení zemí se aktualizuje každé dva týdny. Cestující ze všech zemí mají povinnost podrobit se po příjezdu na Slovensko PCR testu a čeká je 14denní domácí karanténa. Jen lidé ze zelených zemí, kteří byli očkováni, prodělali covid v posledních 180 dnech a je jim méně než 18 let, mají výjimku. Velmi přehledné a aktuální informace přináší na svých stránkách kromě slovenského ministerstva zahraničních věcí i slovenské ministerstvo zdravotnictví a Úřad veřejného zdravotnictví.

Ani na Slovensku určitě není situace ideální, ale jde vidět velkou snahu o maximální možnou přesnost při rozdělení zemí do různých kategorií, což v lidech vzbuzuje důvěru. Na rozdíl od českých úřadů jsou slovenská ministerstva navíc schopna věcně a klidně komunikovat. Odpovídají lidem na dotazy i na svých facebookových stránkách a veřejná diskuse je vedena v konstruktivním duchu.

Naproti tomu příspěvky diskutujících na české straně pod rozcestníkem, který nesplňuje svou základní funkci, vykazují vysokou míru frustrace a rozhořčení. Na škále emocí by jim asi nejlépe odpovídala temně červená barva.

Autorka je VŠ pedagožka na The University of Hong Kong.