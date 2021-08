Na diverzanty, ale... Protivakcinační letáky neporušují zákon

Pro leckoho je to legrace, jenže Valašsko na vakcinační mapě zůstává v červené, zaostávající zóně. Co s tím? Po právní či úřední stránce se s tím nedá dělat skoro nic. To není téma pro úřady, natož pro policii. Dotyční nepřekračují žádný zákon, vyhlášku či něco, co by bylo postižitelné. I kdyby se našel nějaký úředník nebo policista, který by jim chtěl zatnout tipec, de facto by nahrál jejich popularitě a udělal z nich mučedníky „totality hygieny“.