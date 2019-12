Běloveské bublinky zahajují novou tradici

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Vánoce patří k mým oblíbeným obdobím roku. Je to čas, kdy můžeme zpomalit, vychutnat si společný čas s rodinou i přáteli a bilancovat, co se v končícím roce povedlo a co nás čeká v tom nadcházejícím. Samozřejmě Vánoce jsou také příležitostí k tomu, abychom potěšili své blízké hezkým dárkem, a já jsem rád, že i Náchod přichystal pro své obyvatele takovou vánoční nadílku.

Mám na mysli především nové projekty a novinky ve městě. Jednou z nich, kterou bych především rád zmínil, jsou naše lázně. Jedná se totiž o historický okamžik, kdy po dlouhých 23 letech vracíme Bělovsi její pýchu - a opět tak u nás teče minerálka. Nová kapitola lázeňství v Náchodě se začala psát v neděli 15. prosince, kdy byla slavnostně otevřena replika Vily Komenský. Současně byla veřejnosti zpřístupněna minerální voda z jednoho z nových vrtů v zimním pítku na zastřešené kolonádě. Před třemi lety, kdy v Bělovsi na pozemcích města začaly práce na průzkumných vrtech, jsme o tomto okamžiku jen snili. Dnes tu můžeme stát a minerální vodu konečně ochutnat. Zimní pítko bude v provozu celoročně, denně od 8 do 18 hodin za předpokladu, že teploty neklesnou pod mínus tři stupně Celsia. Tím samozřejmě nekončíme. Už se těším na příští rok, kdy by v dubnu při slavnostním zahájení lázeňské sezony mělo být zprovozněno dalších 12 pítek, ze kterých potečou obě minerální vody z vrtů Běla a Jan. Zatímco jména pro vrty vybrala veřejnost v anketě již před dvěma lety, svoje jméno dostaly nově i samotné minerální vody. V anketě s přehledem zvítězily „Běloveské bublinky“, které tak zahajují novou tradici náchodského lázeňství. Po plném uvedení do provozu na jaře příštího roku se mohou lidé těšit nejen na další pítka, ale také na kavárnu s cukrárnou, která bude v přízemí objektu lázní, v prvním patře vily pak chystáme stálou expozici věnující se lázeňství v Náchodě, které má ve městě tradici již více než 200 let. Do budoucna bychom byli rádi, aby se lázeňství dále rozvíjelo, proto plánujeme i vznik lázeňského parku s pavilony pro koupele s uhličitou vodou. V blízké době nás čeká také slavnostní otevření česko-polského lázeňského okruhu, který měří zhruba 50 kilometrů. K němu dojde, jakmile bude dokončena poslední chybějící investiční akce - modernizace promenády Fryderika Chopina v polském partnerském městě Duszniky Zdrój. Dalšími partnery projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS jsou kromě Náchoda města Hronov, kde byl již úspěšně revitalizován park Aloise Jiráska, a Kudowa-Zdrój, kde proběhla obnova rybníku a prameníku. Přeji naší minerální vodě, ať si hrdě prorazí svou cestu, protože je naším splněným snem. Stojí za ním neuvěřitelné množství práce mnoha lidí a já jim všem z celého srdce děkuji. S vámi všemi si alespoň na dálku připíjím Běloveskými bublinkami, přeji krásné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti. JAN BIRKE, starosta Náchoda, ČSSD