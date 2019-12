Otrokovice pomohly potřebným. A víc než loni

OTROKOVICE (Zlínský kraj) Také Otrokovice se každoročně ponoří do vánoční atmosféry. Ve městě je tradičně rozmístěna světelná výzdoba a nasvíceny jsou tři vánoční stromy. Hlavní stojí a náměstí a další dva jsou na Bahňáku a v Kvítkovicích. Světelné ozdoby jsou umístěny také na sloupech veřejného osvětlení. Vánoční výzdoba bývá v Otrokovicích až do Tří králů.

Každým rokem řeší pracovníci Technických služeb Otrokovice otázku, odkud pořídit strom do centra města. Pokud nějaký vhodný nenabídne ze svého soukromého pozemku některý z našich občanů, vytipovávají pracovníci technických služeb stromy z pozemků města. Přibližně dvanáct metrů vysoký smrk ztepilý pochází z ulice Havlíčkova, kde rostl v těsné blízkosti bytového domu. Nacházel se na pozemcích města, a aby neohrožoval místní obyvatele, využili jsme jej jako strom vánoční.

Nová světelná výzdoba je letos umístěna v květináčích na náměstí, pořídili jsme stříbrné baňky na vánoční stromeček a máme také nová svítidla na sloupech veřejného osvětlení. Na pořízení nových ozdob a oprav těch stávajících byla vynaložena částka ve výši přibližně 200 tisíc korun.

Spojení příjemného s užitečným patří k vánočnímu období, a proto se v našem městě již dvanáct let konají na náměstí souběžně dvě adventní akce. Rozsvícení vánočního stromu a charitativní akce Otrokovice pomáhají potřebným. Na jejím dvanáctém ročníku se v pátek 29. listopadu vybrala rekordní částka ve výši 197 600 korun. Na charitativní účely přispívali návštěvníci akce nákupem občerstvení, město Otrokovice přispělo na nákup surovin částkou 130 tisíc korun. Další finanční prostředky do veřejné sbírky postupně posílají dárci převážně ze společností sídlících v Otrokovicích a okolí. V minulém roce byly vybrané finanční prostředky ve výši přesahující 270 tisíc korun rozděleny mezi Naději, otrokovickou o. p. s., spolek Naděje, Šanci Olomouc a nadaci Národ dětem. Již nyní víme, že letošní částka přesáhne tu loňskou. Jsem ráda, že i přes nepřízeň počasí přišlo velké množství lidí, kteří byli ochotni přispět na tyto charitativní účely. Za to patří všem velké poděkování, stejně tak i všem ostatním dárcům, organizátorům a dobrovolníkům, kteří u stánků pracovali ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.

A na co se nejvíce těším já osobně? Předevšímna čas strávený se svými nejbližšími, rodinou a přáteli. Na to, že alespoň na pár dní vypnu a zklidním to tempo, ve kterém celý rok žiji.

To samé přeji všem spoluobčanům: aby strávili vánoční čas společně s rodinou, v příjemné a přátelské atmosféře.