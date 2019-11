Sblížení pomáhá koordinátorka sousedských aktivit

PRAHA 10 Vyjet ráno autem z garáže, večer se tam vrátit… Anonymita a nesounáležitost s místem, kde lidé žijí, je noční můrou všech (nejen) lidnatějších měst. Praha 10 je druhou největší částí hlavního města s více než sto tisíci obyvateli. A děláme vše pro to, aby se nově příchozí i starousedlíci s „Desítkou“ maximálně ztotožňovali.

Od srpna u nás máme přímo koordinátorku sousedských aktivit, která komunikuje s našimi občany, radí jim a pomáhá orientovat se v systému úřadu. A zároveň podporuje „síťování“ jednotlivých organizací, jež na našem území působí. V tuto chvíli vzniká strategický plán udržitelného rozvoje na období 2020 – 2030, do jehož tvorby cíleně zapojujeme obyvatele (např. do pocitové mapy nám poslali 7 200 podnětů, na veřejné projednání do Kulturního domu Barikádníků přišlo přes 120 lidí). A máme veřejné hodiny, v nichž jsou pro jakékoliv dotazy k dispozici všichni členové rady městské části.



Čeho tím vším chceme dosáhnout? Zdánlivé drobnosti: aby lidé na „Desítce“ nejen bydleli, ale zároveň žili. Aby od nás nechtěli prchat jinam a aby naopak toužili po tom se k nám přistěhovat.

Ostatně, máme je na co lákat, náš veřejný prostor totiž rozhodně není chudý. Jistě, disponujeme památkami, kam lze pozvat turisty. Zároveň ale i Parkem Františka Suchého, parčíkem na Tehovské ulici, Malešickým parkem či dnes již kultovní Prolukou u Krymské ulice. Tam se mohou scházet místní, všechny tyto prostory jsou pravidelně zušlechťovány a využívány pro nejrůznější akce. I díky velkému počtu organizací a spolků, které v Praze 10 působí. A které jsou v Malešicích natolik kompaktní a úspěšné, že zastřešující iniciativa Naše Malešice bude na lednové konferenci Národní sítě zdravých měst ČR prezentována jako jeden z příkladů dobré praxe v rámci celé republiky.

Lokalita táhnoucí se od Vinohrad a Vršovic přes Strašnice, Malešice. Bohdalec, Slatiny a Záběhlice je různorodá, ale zároveň má vlastní identitu. A stojí za to v ní žít.