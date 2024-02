Názor

Ministerstvo školství zvažuje, kolik cizích jazyků a jaké by se měly učit děti na základních školách. Mají se totiž změnit rámcové vzdělávací programy, tedy předpisy toho, co školy mají učit. A podle ministra školství Mikuláše Beka by mezi jazyky neměla nejspíš být ruština.