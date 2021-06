NOVÁČEK: Politika mravů zbavená. A že jsme si Babišovu vládu nezasloužili? My si ji dokonce zvolili

Praha Mravní vzdor zase jednou nezvítězil, což v nevábném českém politickém rybníčku jednoho nikterak nepřekvapí. Při čtvrtečním hlasování o nedůvěře vládě, jež vyvolali poslanci koalic SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), Pirátů a Starostů, chyběla k potřebné většině alespoň sto jednoho hlasu právě pomoc komunistů. Prý slíbili šéfovi Pirátů Ivanu Bartošovi pro takový případ podporu, ale předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip tvrdí, že tomu tak nebylo.

Není to poprvé, co byla KSČM v tomto sněmovním období od podzimu 2017 jazýčkem na vahách. Když před 11. hodinou dopoledne 3. června opustilo 15 poslankyň a poslanců jednací sál, bylo jasné, že všechno další bude už jen divadlo. Bez komunistické podpory nemohla být vládě vyjádřena nedůvěra.

Oblíbená půlhodinová televizní show, kdy poslanci a poslankyně vstávají a nahlas „přiznávají barvu“, se ale odehrávala až před jedenáctou hodinou večerní, kdy člověk pracující má už jiné myšlenky a povinnosti, nejspíš ji u televize sledovali jen političtí devianti, jakým je i autor tohoto článku. Povšechně vzato, národ zdá se být už zdejší politikou značně unaven. Kdoví, jestli si národ již před desátou dopolední vyslechl tak zásadní projev svého premiéra.



Kalouskův scénář

Nápad na mravní gesto, jímž by byla vláda odkázána do pekel, vzešel od Miroslava Kalouska. Osvojila si ho „topka“ a s jistým váháním lidovci. Trvalo ale tři týdny, než se k nim v této věci přidali Piráti a Starostové, aby dali dohromady nejméně 50 podpisů poslanců, nutných ke svolání mimořádné schůze sněmovny za účelem hlasování o nedůvěře vládě.

Piráti a Starostové měli totiž původně jinou představu. Usilovali o to, shromáždit ve sněmovně pro návrh 120 podpisů, aby se musela usnést o vlastním rozpuštění a vyvolat volby na počátku července, nikoliv až na počátku října. Získat ústavní většinu se ukázalo být nemožné. Tehdy také jednal pirát Ivan Bartoš s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem, který odmítl podíl komunistů na takovém podniku, nicméně tehdy a později i veřejně dal najevo, že pokud někdo vyvolá hlasování o nedůvěře vládě, komunisté příslušný návrh usnesení ve sněmovně aktivně podpoří.

To se nestalo, a proto Babišova vláda při hlasování o nedůvěře obstála. Piráti a Starostové proto požádali, aby hlasování o nedůvěře vládě společně vyvolali až na počátku června, kdy už by měla být Česká republika prosta vyhoštěných ruských (kvazi)diplomatů.

Celé toto klopotné úsilí obou koalic „demokratické opozice“ vyznělo však do prázdna poté, co Vojtěch Filip oznámil, že respektuje názory stranické základny a že klub KSČM bude „hlasovat nohama“. Vláda 3. června při hlasování o nedůvěře prošla, ale co bude dál?

Pan premiér Babiš sice ve svém již jasně předvolebním projevu uvedl téměř nekonečnou množinu výdobytků, jíž se občanům za jeho vlády dostalo. Neopomenul současně zdůraznit, že to byla opozice, která mu házela klacky pod nohy, a to i tehdy, kdy vláda bojovala čacky s pandemií. O 30 tisících mrtvých se ale zmínit zapomněl.

Nedošlo ani na pět ministrů zdravotnictví, které pan premiér ve funkci během roku vystřídal, ani na to, že toho předposledního v řadě krášlí takové majetkové podivnosti, že v civilizované zemi by se ministrem nikdy nestal. Nedostalo se ani na soutěž v rychlosti klikání za účelem rozdělení šesti miliard unijních dotací do zdravotnictví, kterážto probíhá pod patronací paní ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové.

Rozdíly voliče nezajímají

Zatímco podezření z konfliktu zájmů je podle evropského práva nepochybné, pan premiér Babiš označil celou kauzu za politicky vyfabulovanou, a to především díky kontaktům Pirátů v Evropském parlamentu. Pan premiér je přesvědčen, že je nabádán opozicí k tomu, zmizet z politiky.

Ta současná vláda je opravdu podivná. Že jsme si ji nezasloužili? Nikoli, my jsme si právě takovouto sestavu zvolili ve volbách na podzim v roce 2017! Přitom i z v neděli zveřejněných výsledků šetření agentury Kantar CZ pro Českou televizi vyplývá, že českému člověku je to všechno jedno. Piráti se STAN ztrácejí pomalu přízeň voličů. Koalice SPOLU setrvává na 21,5 procenta, mimochodem, takřka tamtéž, kde uvízlo hnutí ANO.

To lze vnímat i tak, že skandální případ bývalého poslance Feriho (snad jen dosud) veřejnost nijak nevzrušil. Trochu ztratila SPD, komunisté se drží těsně nad pěti procenty, ale ČSSD oproti dubnu opět ztratila příznivce a zdá se být odepsaná. Zároveň tu ovšem máme novou hvězdu – protikorupční hnutí Přísaha Roberta Šlachty, jež z pouhých dvou a půl procenta poskočilo nahoru hned na pět procentních bodů.

Je otázka, zda významná část veřejnosti není už léta trvajícím politickým marasmem, bezduchou a mravně pokleslou politikou otrávena do té míry, že subtilní humanistickou nabídku, jako je třeba ta od SPOLU a od Pirátů a STAN, už nedokáže vnímat. Ostatně, v létě zase pojedeme do Chorvatska, a až se pak doma budeme dívat na to, co jsme tam vyfotografovali, leckoho napadne, že s tím panem premiérem v čele je to vlastně docela dobré.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.