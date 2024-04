Ohlášené výbuchy. Jednu společnou věc u nich najdeme

Končí trojúhelník prezident, ministr sociálních věcí Jurečka a hnutí ANO, bude to už jen vládní sólo. „Odmítáme dělat vládě stafáž,“ pronesl Karel Havlíček za ANO.

Jednu společnou věc u zmíněných výbuchů ovšem najdeme. Oba byly nejen tušeny, ale přímo ohlašovány v médiích. Oba byly očividnou reakcí na něco. Stačí si vzít týden starý článek na serveru Lidovky.cz a přečíst si v komentáři, proč si Babiš nenaběhne na vidle.

Za měsíc a půl jsou evropské volby. Mohl snad prezident Pavel čekat, že ve finále volební kampaně získá nadstranický konsenzus pro reformu penzí?

A je to tu. Není to konec světa. Stačí jen přepsat webové titulky z Krach jednání o důchodové reformě na Krach jednání o důchodové reformě během volební kampaně. Nové startovací okno začne po krajských a senátních volbách a potrvá, řekněme, do konce zimy. Jestli to pánové myslí s nadstranickým konsenzem pro reformu vážně, budou na to mít pár měsíců.