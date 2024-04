Shoda nad vyšším věkem odchodu do penze s ANO byla, trvá si Pavel na svém

Na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání s vedoucími činiteli ANO Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem Pavel oznámil, že na budoucím prodlužování věku odchodu do důchodu je shoda a že debata se dále povede nad způsobem výpočtu.

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Schillerová poté řekla, že hnutí potřebuje materiál, který pravidelně v pětiletém intervalu schvaluje vláda, aby mohlo na základě čísel o věku odchodu do důchodu jednat. „Bavili jsme se o způsobu, jakým to nastavit. Zda nastavit strop, což by byla spíš pro nás cesta, zda zachovat pětiletý interval, nebo tam nechat automatiku, kterou navrhuje ministr práce,“ uvedla ve čtvrtek.

„Ten materiál je v nějaké pracovní verzi už zpracováván na ministerstvu práce a sociálních věcí a dostaneme jeho obrysy někdy do poloviny dubna. To je klíčové, abychom se bavili o věku do důchodu, abychom tam vlastně viděli ta konkrétní data,“ dodala Schillerová.

Předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš v úterý na Facebooku uvedl, že hnutí se zvýšením věku odchodu do penze nesouhlasí a nikdy souhlasit nebude. „Kdybychom byli ve vládě, dostatek peněz na důchody vždycky najdeme,“ konstatoval.

„Vzhledem ke komentářům hnutí ANO k výsledkům jednání na Hradě k důchodové reformě považujeme za zásadní sdělit, že u stolu spolu s Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem bylo celkem 15 lidí, kteří obsah jednání slyšeli,“ uvedla Kancelář prezidenta republiky. „A všechno, co následně padlo na tiskové konferenci, bylo s účastníky na jednání dohodnuto a odsouhlaseno,“ doplnila.

Politici ANO dříve řekli, že když vláda prosadí jen svými hlasy vlastní představu důchodové reformy bez dohody s opozicí, nebude se její podobou cítit vázána a po převzetí vlády by mohla některé kroky současné pětikoalice zrušit.

Prezident si podle kanceláře za svými výroky stojí. Další jednání ve stejném formátu se uskuteční v pondělí 22. dubna. Všechny strany si podle Pavla do té doby vzájemně dodají podklady.