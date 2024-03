Mír jako nevyslovitelné zlo. Máme „pana papeže“ považovat za bezpečností riziko pro Česko?

Celá kauza záhy získala specificky domácí rotaci, poněvadž na veřejnost se dostal e-mail, v němž Babiš žádal po svých spolupracovnících, aby mu na Lipavského vyhledali kompromitující informace. Včetně rodinných poměrů. Babiš to pak vysvětloval přáním položit ministru zahraničí otázku, zda by své (případné) děti poslal do války.

Františkova bílá vlajka

Ať už měl jakékoliv záměry, uvedená kauza se tím definitivně nasměrovala do zdejších vyjetých kolejí. Tedy v očích současné vládní koalice a jejích příznivců do podoby zápasu mezi nimi coby prozápadními silami a populistickou, k východu nakloněnou opozicí.

Souběžně se však přihodilo cosi, co zaběhané vzorečky docela zpochybňuje.