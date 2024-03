Papež František je prý agent Kremlu. Opravdu?

Názor

Když jsem četl návrh papeže Františka ohledně mírového řešení války na Ukrajině a různé reakce na jeho názor, napadl mne častý povzdech starších lidí, že kdyby politici měli klasické vzdělání, svět by vypadal lépe. František byl švýcarskou stanicí RSI tázán na svůj postoj v diskusi mezi těmi, kdo tvrdí, že by se Ukrajina měla vzdát, protože není schopna vyhnat Rusy ze země, a těmi, kteří říkají, že takový krok by legitimizovalo právo silnějšího.