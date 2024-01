KAMBERSKÝ: Jinej, nemáte, pane prezidente? O „zcela standardní“ výměně kancléřky a Pavlových ambicích

Václav Havel si za tři funkční období a třináct nadmíru turbulentních let vystačil se čtyřmi jmény kancléřů, přičemž přinejmenším jeden z jej opustil z vážných zdravotních důvodů.

Václav Klaus měl na celou dekádu Jiřího Weigla a Miloš Zeman jediného Vratislava Mynáře, ale Petr Pavel nás přesvědčuje, že výměna kancléřky po pouhých deseti měsících je něco obyčejného. LOL, jak říkají i padesátileté fosílie.

Pan prezident neustále baví: prý rozhodně není vládním prezidentem, ale rozpočet na příští rok podpoří či vetuje podle vlastních slov dle toho, „zda tento zákon bude odpovídat vládním prioritám“. Tady už pravěké LOL musí vystřídat jeho stupňovaná verze ROFL.

Petr Pavel vyhrál prezidentskou volbu, protože byl jasnou většinou národa vnímán jako lepší varianta než tehdy úřadující Miloš Zeman a lepší než další finalista Andrej Babiš. Tyto kvality mu ani po roce nikdo upřít nemůže. Jen musíme kormutlivě dodat: žádné jiné kvality neukázal.

Pokud po necelém roce úřadování přiznává, že se mu nechce do dalšího mandátu a že by ho manželka „měla radši doma“, jako by nechtěně, leč stoprocentně potvrzoval veškerou skepsi, která jeho prezidentské aspirace předcházela.