PETRÁČEK: Hysterie? Ne, čísla. Proč Merkelová hrozí a Babiš chce respirátory

O Němcích se u nás říká, že občas propadají stádnosti či hysterii. Leckdo teď možná zařadí do škatulky stádnosti či hysterie i německé obavy z šíření koronaviru, zvláště jeho mutací. Tedy i fakt, že Berlín dal Česku cejch epidemicky vysoce rizikové oblasti a že hlavně pendlerům budou ztrpčovat život hraniční testy a kontroly.

Zajímavé bylo už to, že možností hraničních kontrol pohrozila v úterý sama kancléřka. Přitom role bývají tradičně rozděleny tak, že zlého policajta hraje bavorský premiér Söder a hodného Angela Merkelová. Ladí to s její povahou i přesvědčením. Když si teď zahrála toho zlého, něco za tím skutečně musí být.



Pro kancléřku je Česko rizikové i bez oficiálního posvěcení. Leckomu u nás se nemusí líbit její tvrzení, že šíření covidu v Sasku souvisí s jeho šířením v Česku. „Bylo by podivné, kdyby to tak nebylo,“ řekla kancléřka. Na to lze opáčit, že korona přináší podivné věci. Loni na jaře postihla více západ Evropy než východ, ač pro to scházelo jednoznačné vysvětlení.

Nejvíce postiženým německým okresem byl bavorský Tirschenreuth, kdežto protější Cheb byl skoro čistý (podobně jako okresy v Sasku). Ale to vše bledne před čerstvými čísly a srovnáním sedmidenní incidence (počet nových nakažených na 100 000 obyvatel) po okresech.

Nejlepším českým okresem byly včera ráno Strakonice s hodnotou 226. Praha měla 297, Cheb 854 a nejhorší byl Trutnov s 1094. Dva nejhorší německé okresy leží v Durynsku (hodnoty 496 a 492), nejhorší saský má 432, metropole Berlín 168 a vůbec nejlepší okres u dánských hranic jen 37 nově nakažených na 100 000 lidí. Tedy i ten, kdo nadává na hysterii, těžko vyvrátí čísla. Naopak si může sám představit, že je to obráceně: pokládal by hraniční kontroly za hysterické?

Zdá se, že to vše si uvědomuje premiér Babiš. A že právě proto „uvažoval nahlas“ o možnosti povinného zavedení respirátorů místo roušek, jak to nedávno zavedlo Německo. Je to krok, který by Berlín mohl ocenit.