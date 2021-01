PETRÁČEK: Čínské chucpe. Před rokem začala uzávěra Wu-chanu, jak uspěla?

Praha Je znám výraz chucpe. V židovských vtipech znamená drzost. Vyhroceně asi takto: zavraždil otce a matku, ale nárokuje si polehčující okolnost, neboť je sirotek. Není divu, že za chucpe se pokládá i přístup Pekingu k pandemii covidu-19. Ta má původ v Číně, Peking počáteční bagatelizací i utajováním přispěl k tomu, že rychle pronikla do světa, ale teď šíří zvěsti (fake news), že nákaza pochází ze Západu, z USA, ba i Česka a podobně. Klasické chucpe.

Nicméně i za tímto chucpe, propagandou a ideologií jsou fakta a čísla. Ne stoprocentně jistá fakta (natolik si Peking tok informací hlídá a nositele těch „nesprávných“ nechává mizet), ale je jich dost na to, aby dohromady vytvářela jistý obraz. Záleží samozřejmě na tom, skrze jaký narativ se ten obraz vykládá.



Dnes je to rok, co začala uzávěra Wu-chanu, přesněji provincie Chu-pej. Byla tak brutální, že žádný stát Západu by si takovou dovolit nemohl. Trvala 76 dnů a přinesla výsledky. Držíme-li se údajů anglické Wikipedie, dozvíme se toto: uzávěra postihla 59 milionů lidí, 68 tisíc jich onemocnělo, 4512 jich zemřelo.

Loni v květnu, když Česko začalo rozvolňovat, jsme napsali, že to dokládá, že jsme ve fázovém posunu za Čínou asi o dva měsíce a úspěchu jsme dosáhli bez wuchanské brutality. Ale z pohledu ledna 2021 a nekončící druhé vlny nákazy – vlny, jíž se Čína de facto vyhnula – to vypadá jinak.

Bilanční čínská čísla za celý rok (ta proporční k počtu obyvatel) jsou hluboko pod západními. Zápaďan vědomý si čínských poměrů si opakuje to, co bylo řečeno výše. Jenže otázka míří i k osmi miliardám pozemšťanů. Kolik z nich inspiruje spíše západní demokracie a kolik tvrdý postup Číny? Kolik z nich si řekne „raději konec s hrůzou než hrůza bez konce“?

Uplatňuje se to, čemu se říká soft power. Studenou válku nevyhrály jaderné rakety, ale džíny, coca-cola a rock’n’roll. V nynějším souboji by takto mohly uspět fotky rozhihňaných Číňanek, které se bez roušek promenují po Velké zdi. Zbyněk Petráček