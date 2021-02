Hostitelem koronaviru mohli být netopýři, jisté to ale není. Wuchanské pátrání zásadní výsledky nepřineslo

WU-CHAN/PRAHA Po měsíci ve Wu-chanu expertní skupina vědců ze Světové zdravotnické organizace (WHO) stále neurčila původce pandemie. „Nejpravděpodobnější“ hypotézou je přenos na člověka přes mezihostitele.

Téměř čtyři týdny strávili experti WHO v původním epicentru koronavirové pandemie – čínském Wu-chanu. Dvanáct dní trvalo jejich vyšetřování, než se skupina odborníků odhodlala uspořádat tiskovou konferenci, aby sdělili světu, co zjistili při pátrání po původu viru covid-19.



A ve výsledku toho nebylo mnoho. Třináctka expertů z devíti různých zemí, která spolupracovala se svými čínskými kolegy, nakonec oznámila, že nenašla ani zdroj, ani původ nákazy. Šéf týmu WHO Peter Ben Embarek na konferenci uvedl, že podle dosavadních zjištění je virus pravděpodobně přírodního původu a jeho hostitelem mohli být netopýři. Jistotu ale nemají.

Experti oznámili, že nebyli s to určit, zda se virus přenesl na člověka přímo z netopýra, nebo zda bylo potřeba „mezihostitele“. Jako pravděpodobnější se ale podle nich jeví druhá varianta. Čínští odborníci již před rokem mluvili o možnosti, že se covid-19 dostal k člověku z netopýrů přes luskouny. Chránění luskouni se loví jednak pro maso, které se v zemích jako Čína považuje za delikatesu, ale i kvůli šupinám, jež se v tradiční čínské medicíně používají k léčbě mnoha nemocí.

Netopýry a luskouny zmínil podle agentury Reuters na včerejší tiskové konferenci i vysoký představitel čínské národní zdravotnické komise (NHC) Liang Wan-nien, prokázat je jako původce nákazy se ale podle něj zatím nepovedlo.

Epicentrum neznámé

Tým vědců z WHO zároveň ani nemohl potvrdit, kde bylo samotné epicentrum nákazy. Virus se podle jeho zjištění šířil čínským městem od prosince roku 2019 uvnitř tržiště, které bylo dosud považováno za zdroj nákazy, ale i mimo něj. To podle expertů naznačuje, že trh nebyl pravým epicentrem.

Vědecký tým naopak uvedl, že virus zřejmě nepocházel ani z wu-chanské virologické laboratoře, ve které se mimo jiné v minulosti zkoumaly právě koronaviry. Vyšetřovatelé WHO navštívili výzkumné zařízení minulý týden a již krátce poté uvedli, že mohou říci, že je „extrémně nepravděpodobné“, že by se nákaza rozšířila právě odtamtud. Tuto teorii v minulosti razil především bývalý prezident USA Donald Trump.

Čínská vláda se dlouhodobě snaží vyhnout obviněním, že by nesla odpovědnost za vypuknutí pandemie koronaviru či že šíření nákazy od počátku tajila. Vládnoucí komunistická strana dokonce tvrdí, že virus pochází ze zahraničí a byl do Číny dovezen ve zmražených mořských plodech. Tým vědců z WHO včera ani tuto variantu nevyvrátil.

Samotná mise vyšetřovacího týmu se od počátku potýkala s řadou problémů. Jak poznamenává deník Le Monde, „Čína se stavěla od počátku velmi odmítavě ke vpuštění expertů z celého světa a řady odvětví od epidemiologů po zoology“. Vyšetřování mělo původně začít již minulý rok, vláda v Pekingu příjezd týmu schválila ale až po měsících diplomatických sporů. Přístup čínské vlády dokonce donutil generálního tajemníka WHO k neobvyklému postupu, když si na situaci veřejně postěžoval.

Vědecký tým složený z 13 vědců ze Spojených států, Austrálie, Německa, Japonska, Británie, Ruska, Nizozemska, Kataru a Vietnamu dorazil do Wu-chanu 14. ledna letošního roku. Dva týdny pak vědci strávili v karanténě, z níž vedli videorozhovory s čínskými kolegy. Během dvanáctidenního aktivního vyšetřování ale měli experti podle svých slov přístup ke všemu, co si přáli.