Můžou za covid netopýři? Tým vědců zjišťuje ve Wu-chanu původ pandemie. Výsledky ale hned tak nebudou

Praha Mezi vědci dosud existuje všeobecný konsenzus o tom, že se koronavirus způsobující onemocnění covid-19 rozšířil z wuchanských trhů s živými zvířaty. Alternativní teorie o umělém původu je však nyní prošetřována týmem expertů Světové zdravotnické organizace (WHO).

Když se na počátku roku 2020 začal z čínského Wu-chanu šířit nebezpečný nový druh koronaviru, ihned se rozšířily nejrůznější teorie o jeho původu. Původní výklad čínských vědců zněl, že virus je přírodního původu a na člověka se přenesl z hadů či netopýrů na některém z wuchanských trhů s živými zvířaty.

Brzy se však objevily i alternativní výklady. Již na jaře minulého roku poukazovala řada lidí na Wuchanský institut virologie (WIV), který ve stejném regionu, ze kterého se nákaza začala šířit, měl provádět experimenty s přenášením různých druhů koronavirů ze zvířat na člověka. Někteří skeptici šli ještě dál a dostali se na půdu konspiračních teorií, když začali tvrdit, že Čínská lidová republika virus z této laboratoře rozšířila záměrně, aby ochromila světovou ekonomiku, a následně se mohla pasovat do role zachránce v rozvojovém světě, kam začala dovážet roušky a vakcíny.

Ani Čína samotná se nenechala zahanbit a brzy začala vypouštět konspirační teorie vlastní produkce. Virus SARS-CoV-2 údajně vůbec nepochází z trhů se zvířaty, a dokonce ani nemá původ ve Wu-chanu, nýbrž rozšířili ho vojáci americké armády. Stěžejní roli v tom měla údajně sehrát pevnost Fort Detrick ve státě Maryland, kde mezi lety 1943 a 1969 sídlil Program biologických zbraní Spojených států. Od jeho ukončení se tam však stále koncentruje většina biologických kapacit americké armády.

Jiné čínské konspirační teorie kladou původ viru do Itálie a jeho rozšíření připisují zmraženým mořským plodům a dalšímu importovanému zboží. Svou roli údajně mohla sehrát i obyčejná zmrzlina.

Kostlivci ve skříni

Jakkoli většina vědců stále věří teorii o zvířecím původu koronaviru, někteří vyzvali Čínu, aby zveřejnila podrobnosti k vzorkům všech virů zkoumaných WIV, aby se zjistilo, který z nich nejvíce připomíná SARS-CoV-2. Do země byl vyslán expertní tým WHO, a to navzdory několik měsíců trvajícím čínským protestům a obstrukcím.

Málokdo sice věří, že Čína nebezpečný virus vypustila záměrně, jsou tu však jiní potenciální „kostlivci ve skříni“. Peking čelí obvinění, že nákaza mohla z laboratoře uniknout nedopatřením přes infikovaného zaměstnance, a státní aparát následně její existenci tajil, nebo přinejmenším nezveřejnil její plný rozsah. Měl tak de facto umožnit její rozšíření mimo hranice Číny.

Tým vědců WHO do Wu-chanu dorazil ve středu, odhalení původu viru však podle agentury AP pravděpodobně potrvá roky. Potvrzení či vyvrácení přírodního zdroje viru vyžaduje důkladný výzkum, včetně odběru vzorků, genetické analýzy a epidemiologických studií.

Řada je na Číně

Čína se rozhodla předejít možným komplikacím, a svou starší strategii „rouškové diplomacie“ vyměnila za diplomacii vakcinační. Ve středu oznámili její zastupitelé, že „říše středu“ dodá 10 milionů dávek své vakcíny fondu Covax, jehož prostřednictvím WHO usnadňuje distribuci vakcín. Dle Čínského ministerstva zahraničí se jedná o „další důležitý krok Číny k propagaci rovného přístupu k očkování“.

Ve stejnou chvíli spustila země ofenzivu i na mediální frontě. Kromě toho, že hlasatelé čínské státní televize CGTN nepřestávají propagovat konspirační teorie o cizím původu koronaviru, země nově žádá i omluvu od britské veřejnoprávní stanice BBC. Podle Pekingu televize odvysílala o pandemii falešné informace. Čínské ministerstvo zahraničí poukázalo na reportáž, kde BBC tvrdila, že čínské úřady používají násilí k vymáhání protiepidemických opatření. V reportáži měla stanice použít záběry z protiteroristického cvičení, čímž se prý dopustila zkreslení.