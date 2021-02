Únik koronaviru z laboratoře ve Wu-chanu je nepravděpodobný, tvrdí vědci z WHO. Hostitelem mohli být netopýři

PEKING Expertům z Číny a Světové zdravotnické organizace (WHO) se zatím nepodařilo odhalit původ nového typu koronaviru, jenž způsobil nynější pandemii nemoci covid-19. Odborníci po něm v uplynulých dnech pátrali v čínském městě Wu-chan, kde byla nákaza koncem roku 2019 zaznamenána poprvé. Šéf týmu WHO Peter Ben Embarek na úterní tiskové konferenci uvedl, že podle dosavadních zjištění je virus SARS-CoV-2 pravděpodobně přírodního původu a jeho hostitelem mohli být netopýři. Že by virus unikl z laboratoře, je vysoce nepravděpodobné, řekl Embarek.

Čína umožnila týmu WHO ve Wu-chanu plný přístup na všechna místa, o které výzkumníci požádali Na člověka se koronavirus zřejmě přenesl přes mezihostitele. Čínští odborníci již před rokem mluvili o možnosti, že se nový typ koronaviru dostal k člověku z netopýrů přes luskouny. Chránění luskouni se loví pro maso, které se v zemích jako Čína považuje za delikatesu, a kvůli šupinám, jež se v tradiční čínské medicíně používají k léčbě mnoha nemocí, od rakoviny až po artritidu.

Netopýry a luskouny zmínil podle agentury Reuters na úterní tiskové konferenci i vysoký představitel čínské národní zdravotnické komise (NHC) Liang Wan-nien, prokázat je jako původce nákazy se ale podle něj zatím nepovedlo. Liang uvedl, že experti při pátrání po původu viru kromě jiného odebrali vzorky z čínských jeskyní obývaných netopýry, nový typ koronaviru tam ale nenašli. „Fakt, že se virem SARS-CoV-2 snadno nakazí také norci a kočky, naznačuje, že rezervoárem mohou být i další živočichové. Dosavadní výzkum je ale nyní nedostatečný,“ podotkl Liang. Podle Lianga se mohl virus, který způsobuje covid-19, šířit nejprve v jiných regionech, než byl v prosinci 2019 zaznamenán ve Wu-chanu. Liang potvrdil, že jedním z ohnisek infekce ve Wu-chanu bylo tržiště, nákaza se ale podle něj vyskytovala i v jiných částech města. Jak se virus na tržiště dostal, nejsou zahraniční a čínští vědci nyní schopni určit. Pátrání po původu covidu pokračuje. Tým WHO navštívil přísně hlídaný Wuchanský institut virologie Čína se snaží vyhnout obviněním, že objev nového typu koronaviru zpočátku tajila a dopustila se rozšíření nákazy. Vládnoucí čínská komunistická strana tvrdí, že virus pochází ze zahraničí, například z dovezených mořských plodů. Šéf týmu WHO v Číně Embarek tuto hypotézu v úterý nevyloučil. Odmítl naopak tvrzení, že koronavirus pochází z wuchanského virologického ústavu. Bývalý americký prezident Donald Trump loni prohlásil, že existuje dostatek důkazů o tom, že koronavirus unikl právě odtud.