Do Wu-chanu dorazili experti WHO s cílem vypátrat původ covidu. První dva týdny stráví v karanténě

PEKING Mezinárodní tým odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO) ve čtvrtek podle místních médií dorazil do čínského města Wu-chan, odkud se koncem předloňského roku do světa začal šířit koronavirus. Experti společně s čínskými vědci budou pátrat po původu onemocnění covid-19 a budou se snažit zjistit, jak se koronavirus přenesl na člověka.

Odborníci WHO přiletí ve čtvrtek do Wu-chanu, potvrdil Peking. Budou se zabývat původem covidu-19 Vláda v Pekingu příjezd desetičlenného týmu schválila po měsících diplomatických sporů, které generálního tajemníka WHO donutily k neobvyklému chování, jakým je stěžování si na veřejnosti, připomněla agentura AP. Ve skupině jsou odborníci ze Spojených států, Austrálie, Německa, Japonska, Británie, Ruska, Nizozemska, Kataru a Vietnamu. Mluvčí čínské vlády tento týden řekl, že si budou „vyměňovat názory“ s čínskými vědci, ale neřekl nic k tomu, jestli budou moci shromažďovat důkazy. Nejdříve je ovšem čeká dvoutýdenní karanténa a testy na koronavirus. S čínskými experty se během té doby budou bavit prostřednictvím videokonference. Agentura Reuters píše, že skupina stráví ve Wu-chanu asi měsíc.

Peking minulý týden zahraničním odborníkům zablokoval vstup do země, když odmítl vydat potřebná povolení. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus se následně nechal slyšet, že ho přístup Číny „velmi zklamal“; podle Pekingu však šlo o „nedorozumění“. Vědci se domnívají, že virus SARS-CoV-2 se na lidi přenesl od netopýrů nebo jiných zvířat. Nejspíše se to podle nich stalo na jihozápadě Číny. Vládnoucí čínská komunistická strana, dotčená obviněními, že dovolila, aby se nákaza rozšířila, tvrdí, že virus pochází ze zahraničí, možná z dovezených mořských plodů. To však vědci odmítají, podotýká AP.