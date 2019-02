PETRÁČEK: Jsou Evropa a USA vůbec schopné shody? Konference v Mnichově nastavila ostré zrcadlo

PRAHA Už mnohokrát bylo řečeno, že setkání typu Davos (světové hospodářské fórum) či Mnichov (bezpečnostní konference) fungují trochu jako pohřby státníků. Jsou neformální, tudíž se na nich sejdou i zástupci zemí, jež spolu jinak moc nekomunikují. Asi jako když se scházeli v 80. letech v Moskvě na pohřbech soudruhů Brežněva, Andropova a Černěnka. I proto lze říci, že víkendová sešlost v Mnichově nastavila brutální zrcadlo. Jistě, nikdo tam nic nepodepisoval ani o ničem nehlasoval, takže žádný průlom nastat nemohl. Ale už samotné projevy, postoje či argumenty zástupců USA, Číny, Ruska, Německa, Íránu i dalších zemí vyzněly jako drsný střet různých světů.

Při sledování toho všeho člověka napadají různé otázky. Především asi tato: Že se neshodne Západ s Íránem, Západ s Čínou nebo Západ s Ruskem, nikoho nepřekvapí. Ale je Západ – myšleno evropský i americký – schopen se na něčem shodnout sám se sebou jako celek? Dost lidí souhlasí s tím, že musí existovat nějaký nejmenší společný jmenovatel Západu. Jenže jeho hledání je čím dál obtížnější. A lze ho nacházet jen ve stále detailnějších tématech, nikoliv v těch zásadních z hlediska bezpečnosti.



Zaznělo-li něco opravdu překvapivého, pak německá obava z toho, že americká vláda označí dovoz evropských (rozuměj německých) aut do USA za hrozbu pro národní bezpečnost– a na tomto základě výrazně zvýší dovozní cla. Jistě, stanovení cel je věcí USA. Odpor k dovozu německých aut je zas již známou obsesí Donalda Trumpa (už po zvolení si stěžoval, že v New Yorku je tolik mercedesů, ale v Německu žádné chevrolety – jako by se Němcům, národu autofetišistů, mohlo rozkázat, jaká auta si mají kupovat). O. K. Ale musí se proto z dovozu evropských aut dělat riziko pro národní bezpečnost? Tady společný jmenovatel Západu nenajdeme ani náhodou.

Společný jmenovatel se těžko hledá i vůči NATO. Jeho evropští členové se děsí představy, že USA by se stáhly, a tím zrušily svou bezpečnostní pojistku, kterou skrze NATO Evropě poskytují už 70 let. Jenže kancléřka Merkelová teď znovu opakovala argument, že v bezpečností spolupráci Západu nejde jen o výdaje na zbrojení, ale i o pomoc pro rozvojový svět. Ačkoliv ví, že na tento argument je Amerika alergická.

A společný jmenovatel se už vůbec nenajde ve vztahu vůči Íránu. USA chtějí, aby Evropa po jejich vzoru vypověděla dohodu, jež na deset let tlumí jaderný program Íránu. Viceprezident Pence v Mnichově prohlásil, že Írán přesto chystá nový holokaust, což se Evropě zdá přehnané. Dejme tomu, že to přehnané je. Ale proč Írán dělá vše pro to, aby ta podezření přikrmoval? Proč pořádá mezinárodní soutěže karikatur holokaustu? Proč při 40. výročí islámské revoluce dav zdraví ústavního činitele skandováním „smrt Americe, smrt Izraeli“? Západ vidí projevy nenávisti všude, i ve starých fotografiích ze studentských časů ukazujících dnešní politiky maskované za černochy. Tak proč se neshodne na tom, že skandování smrti někomu je explicitní projev státem pěstované nenávisti? Pokud Západ nenajde společný jmenovatel v těchto věcech, sám signalizuje problém. Konference v Mnichově ho nevyvolala, jen mu nastavila ostré zrcadlo.