PETRÁČEK: Fandíš Trumpovi? Ukázal další cestu, kterou lze obcházet Kongres

Praha Americký prezident udělal něco, co je známé jako dvojí rozhodnutí. Dvojí rozhodnutí NATO z roku 1979 vyznělo takto: budeme dál jednat s Moskvou o odzbrojení, ale zároveň rozmístíme americké rakety v Evropě jako odpověď na ty sovětské. V roce 2019 znamená dvojí rozhodnutí Trumpa toto: podepíšu kompromis s demokraty, aby fungoval rozpočet, ale protože ten nestačí na dostavbu bariéry podél hranice s Mexikem, vyhlásím stav nouze, který na to umožní čerpat peníze. Jenže ten krok přináší víc otázek než odpovědí.

Odpovědi jsou jasné podle osobního fandění. Protitrumpovci v tom vidí podraz, ba protiústavní krok a hrozí soudními žalobami. Trumpovci v tom vidí úspěch: Tady vidíte, jak se plní volební sliby. Tady vidíte, jak vytřít zrak opozici, která se víc než na chod státu soustředí na delegitimizaci, ba likvidaci prezidenta, kterého nesnáší. K tomu ale dodejme pár věcí.



Mezi kulturní levicí a protitrumpovci v Americe i Evropě je dost magorů. Ukázkou jsou lidé, kteří tvrdí, že střežit hranice, natož je hájit silou, je čímsi zrůdným, ba zločinným. V tomto smyslu je Trumpův krok vítězství nad iracionalitou. Nad tím, že když před lety šéfka německé AfD Petryová řekla, že „nasazení zbraní na hranici patří k ultima ratio“ (krajním prostředkům), byl z toho poprask. Teď nová šéfka CDU Krampová-Karrenbergerová řekla, že „uzavření hranic jako ultima ratio je představitelné“, a revoluce se nekonala.

Ale zásadnější než magoři i názorové posuny mezi odpovědnými politiky je něco jiného – precedentní charakter Trumpova kroku s vyhlášením stavu nouze. Kolik z lidí, kteří teď Trumpovi tleskají za to, jak obešel opozici, si vůbec uvědomuje, že příště může k tomuto modelu sáhnout prezident, kterému oni sami fandit nebudou? Tuší vůbec, že pomocí stavu nouze by mohl aktivistický prezident z řad demokratů omezit střelné zbraně nebo odstavit uhelné elektrárny? Právě zahleděnost do vlastní bubliny je problém politiky stádního fandění v rozdělené společnosti. Vůbec ne jen v USA.