PETRÁČEK: Sbohem a Mayová. Odchází obraz neúspěchu, nikoliv jeho příčina

Že se premiérka chystá odejít ze scény, není novinka. Němci to sledují na kancléřce Merkelové. Od ní víme i to, že nejprve odstoupí z vedení své strany a nechá si řízení vlády. Ale vyhlásit to během voleb (i když „jen“ evropských), to je novinka Theresy Mayové.

Takto načasované rozhodnutí sugeruje úmysl či symboliku. Bývá zvykem, že rezignace se oznamuje po volbách: jako vyhodnocení neúspěchu. Lze ji chápat i na začátku volební kampaně: třeba na protest proti slabé podpoře z vlastních řad. Ale rezignace během voleb – když Britové už dohlasovali, ale ještě neznají výsledky – působí zvláštně. Snad to odráží britský smysl pro fair play: aby ten krok ani neovlivnil voliče (kdyby padl předem), ani neztělesnil osobní neúspěch Mayové (kdyby padl až poté). Protože neúspěch konzervativcům volby přinesou, ale nelze ho plně spojovat s premiérkou Mayovou.

To rozhodnutí svádí k politickým nekrologům na Mayovou. Premiérkou se stala po vítězství stoupenců brexitu v referendu a odstoupení Davida Camerona. Tři roky její vlády se kryjí s lety jednání s EU o dohodě k vystoupení. A nelze popřít, že dnes je Británie de facto tam, kde byla hned po referendu. Což je neúspěch. Ale i když je Mayová a dění kolem ní obrazem toho neúspěchu, rozhodně není jeho hlavní příčinou.

Jistě, brexit začal vypadat jako zpackaný a Mayová se stala hromosvodem hněvu za neúspěch. Ale to je k ní nefér i intelektuálně laciné. Příčin neúspěchu je víc a připomeňme ty nejvýraznější. Jednak se političtí lídři spjatí s brexitem po referendu vytratili. Proč se jako vítězové neprosadili a nehájili svůj postup? Za druhé se parlament i celá politická třída nedokázaly shodnout na racionální pozici, na společném jmenovateli dohody s EU. Vzniklo jen přihlouplé heslo No deal, no problem (Nebude-li dohoda, nebude problém), navíc právě když v Severním Irsku skutečný problém vystrčil růžky.

Suma sumárum, politický nekrolog na Theresu Mayovou je též nekrologem na část dosud známé Británie. Na zemi, která se nenechá zaskočit. Na zemi, která nepropadá zoufalství, ani když mu ostatní propadají. Na zemi, která dokáže nacházet racionální cestu z problémů. Místo toho teď prosazuje heslo No deal, no problem, i když ví, že neplatí.