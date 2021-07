PETRÁČEK: Znáte zemi, kde boj s epidemií rozhodl volby?

Mutace delta leckomu zatápí při plánech na léto. To kvůli ní se nelze spolehnout ani na tak banální jistoty, jako je cesta na Slovensko. Bude-li se šířit dál, nemůže zatopit i u voleb? Nespočítají to voliči, znejistělí byrokratickými hrozbami, establishmentu při hlasování?

Kdo viděl záběry ze středy od sněmovny, řekl by, že ano. Demonstranti protestovali proti covidovým certifikátům. Proti rozdělování lidí na kategorie A a B, více a méně plnoprávné. Protest přerostl v potyčku s policií, přesto lze spekulovat: tyto akce ventilují okrajový přetlak, výsledek voleb moc neovlivní. Oporou pro tento názor nejsou čísla, spíše jen zkušenosti ze světa. Znáte nějakou zemi (kromě USA, ale ty se liší ve spoustě ohledů), kde by covid rozhodl volby či přežití vlády?



Když šli 23. března volit Izraelci, premiér Netanahu byl „mistrem světa v očkování“. Zemi zanechal proočkovanou, bez uzávěr i povinných roušek, tudíž měl jasně triumfovat. Jenže voliči mu spočítali osobní aroganci, vyhrál jen málo, vládu nesestavil a v politice končí.

Švédsko mělo naopak vládu o průšvih si koledující. Uzávěry odmítala i za cenu růstu nakažených. Hodně Evropanů se těšilo, jak si to premiér Löfven odskáče. Jenže když jeho vláda 21. června neprošla hlasováním o důvěře, nebylo to kvůli covidu, ale pro regulaci nájmů. Löfven už sestavuje vládu další.

A Německo nacházející se v téže fázi volební kampaně jako my? Na zelenou kancléřskou kandidátku Baerbockovou se vytahuje kdeco – od úprav vlastního životopisu až po opisování. Jen ne žádné covidové téma.

Pro jistotu ještě jednou. Toto není analýza tvrdých čísel, je to spíš jen spekulace. Leč ta vede k odhadu, že i když lidé na establishmenty kvůli nákaze, a hlavně kvůli omezením nadávají, zároveň tuší, že parta B by to v zásadě nedělala jinak a lépe. A když už ji volí, tak ne pro odlišný přístup ke covidu, ale z jiných, de facto normálních motivací. Zatím není důvod si myslet, že u nás to bude zásadně jinak.