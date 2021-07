Nebezpečná varianta covidu dál mutuje, takzvaná delta plus se objevuje už i Evropě

LONDÝN/NOVÉ DILLÍ Nebezpečná varianta koronaviru zvaná delta dále mutuje. Ve více než deseti zemích světa se již objevila mutace s názvem delta plus, která se od té předchozí opět o něco liší. Objevila se mimo jiné v Indii, Velké Británii nebo Spojených státech. První oficiální zprávy o ní se objevily už začátkem června, možné ale je, že delta plus se šíří už déle.

Nová pozměněná verze nynější varianty delta, takzvaná delta plus, se již objevila nejméně v jedenácti zemích světa. Oficiální (odborný) název zní B.1.617.2.1 nebo AY.1. Indie, v níž se zmutovaná delta plus objevila zřejmě poprvé, předala informace o nové mutaci do Globálního datového systému a zaslala vzorky na genomické testování, uvádí server CNN.

Koncem června bylo známých asi 200 případů nákazy touto mutací, odborníci však varují před jejím dalším šířením. V současnosti probíhají výzkumy, které mají ukázat, zda je delta plus ještě nakažlivější než její předchozí mateřská mutace.

Jak se delta plus liší od původní delty?

Obě varianty nesou známky mutace. Pro viry je běžné, že se časem promění jejich struktura. Původní delta varianta, která je nyní strašákem po celém světě, je podle odhadů asi o 60 procent nakažlivější. Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že první dávka očkování má proti této variantě účinnost jen asi 33 procent.

U delty plus došlo podle odborníků k další změně v takzvaných spike proteinů, tedy bílkovin, které se při nákaze přichycují k buňkám v organismu. Mutace spike proteinu nazvaná K417N není podle expertů úplně nová. Objevila se nezávisle například u jihoafrické varianty viru.



Spike Protein Spike protein neboli S protein je charakteristický protein vyskytující se na povrchu viru SARS-CoV-2. Tento protein si v roce 2020 vydobyl zvláštní pozornost, neboť proti němu jsou namířeny moderní mRNA vakcíny.

Vakcína společnosti Pfizer obsahuje genetickou informaci pro tvorbu tzv. spike proteinu, což je stejná bílkovina, jako je na povrchu koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19. Po podání vakcíny buňky přečtou genetickou informaci, na základě které začnou vytvářet tzv. spike protein. Imunitní systém člověka bude s tímto proteinem zacházet jako s cizorodou látkou a vytvoří proti němu přirozenou obranu. Pokud očkovaná osoba přijde později do styku s virem SARS-CoV-2, imunitní systém rozpozná spike protein na povrchu viru a bude připraven na něj zaútočit.



Francois Balloux, ředitel genetického institutu při Univerzitě College London, řekl, že další mutace delty může dopadnout neblaze na imunitní systém, zvýšená přenosnost oproti už tak velmi nakažlivé deltě ale u delty plus podle něj nebyla prokázána. „Existuje už několik delta plus variant s různými mutacemi, verze AY.1 je zatím nejznámější,“ uvedla indická vláda v reakci na nově objevenou variantu.

Je delta plus nakažlivější?

Vzorky varianty delta plus byly podrobeny takzvanému genomickému sekvenování. Ačkoliv je potřeba další výzkum, vědci uvádějí, že výsledky zatím naznačují několik potenciálně nebezpečných vlastností delty plus. Mezi ně by mohla patřit ještě vyšší nakažlivost či silnější rezistence vůči protilátkám v těle. Zatím není jasné, jak přesně bude delta plus reagovat na setkání s očkovaným organismem.

Podle odborníka na dýchací systém Juliana Tanga je však možné, že si virus díky nové mutaci vytvoří vyšší odolnost proti současným vakcínám. Odborníci ale varují před zbytečným šířením paniky, zatím totiž podle nich nebylo nic kompletně prokázáno. Indická vláda nyní spustila testování účinnosti vakcíny na variantu delta plus, výsledky by měly být známy v řádu několika dní.

Kde už se delta plus objevila?

Koncem června hlásilo výskyt varianty delta plus 11 zemí a jednalo se pouze o cca 200 případů. CNN ale připomíná, že se jednalo pouze o vzorky, které prošly sekvenací.

„Rychlost přenosu viru se nedá měřit podle frekvence v raném stádiu. Na to bude potřeba ještě mnohem více času,“ řekl šéf oddělení klinické virologie indické Křesťanské lékařské univerzity T. Jacob John.

Desítky případů hlásí USA, Velká Británie či Indie. Jednotky vzorků nákazy variantou delta plus se ale už objevily i v pevninské Evropě, mimo jiné třeba ve Švýcarsku, Portugalsku či Polsku. Jedná se podle úřadů o lidi, kteří se buď potkali s někým například z Indie nebo z Nepálu, nebo z těchto zemí přímo sami cestovali.

V Česku zatím „jen“ delta

Laboratoře v Česku k pátku potvrdily 126 případů koronaviru původní varianty delta. Od pondělí jich přibylo šest, čtyři v Jihomoravském kraji a dva v Praze. Další případ varianty lambda, která je dominantní v Peru, se zatím neobjevil, zůstává jediný, řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví. Varianta delta, dříve označovaná jako indická, je nakažlivější než běžný virus i než varianta alfa, známá také jako britská.

Varianty koronaviru se odhalují při takzvané celogenové sekvenaci, k ní se vzorek dostane, pokud diskriminační test PCR u pozitivního vzorku odhalí podezření na mutaci koronaviru. Ze 106 diskriminačních testů v tomto týdnu ukázalo zhruba 70 procent podezření na variantu delta a 30 procent na variantu alfa. I tento poměr podle SZÚ ukazuje vzrůstající trend výskytu delty.



Sekvenováno v Česku dosud bylo 4830 vzorků. Diskriminační PCR metodu musí pro vyšetřování vzorků od lidí s podezřením na nákazu koronavirem používat od července všechny laboratoře. Celogenových sekvenací může být provedeno až 4500 měsíčně. Odborníci se shodují v tom, že pečlivé sledování výskytu nových variant a přednostní trasování jimi nakažených osob může bránit nástupu další vlny epidemie.