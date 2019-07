ZVĚŘINA: Podlidi u dálnic. Škody za zpackané stavby musí stát napravit

Neradostné vysvědčení českému státu vystavili odborníci Fakulty stavební Technické univerzity Ostrava. Podle expertů obrovský sesuv půdy na dálnici D8 v létě roku 2013 způsobil „nezajištěný zářez trasy dálnice“ v kombinaci s vydatnými srážkami. Z téhle expertizy je zcela evidentní, že za sesuv nemůže kamenolom, který funguje déle než dvacet let a s nímž se soudí Ředitelství silnic a dálnic.

Spor by byl čistě akademický, a tudíž nepříliš zajímavý, kdyby sesuvem nevznikla škoda ve výši stovek milionů a kdyby se místní obyvatelstvo dodnes nepotýkalo s jeho následky, tedy důsledky nezodpovědné výstavby.



Předně je tu nefunkční železniční trať v úseku Lovosice– Radejčín. Její uvedení do původního stavu by měl zaplatit viník a ŘSD by mělo trať pokud možno rychle zprovoznit. Jenže v Česku to chodí jinak, a tak místo opravy železnice reálně hrozí její zrušení jako celku v úseku Lovosice–Teplice.

Pak jsou tu škody v obcích pod sesuvem, Litochovicích a Prackovicích. Stavba dálnice a následný sesuv zásadně narušily hladinu spodní vody v katastru obce. Čistírna odpadních vod nefunguje, lidem praskají domy a vyvěrají prameny na polích, jiné pro změnu vysychají. Ředitelství silnic a dálnic mnoho let razí alibistickou politiku, že s tím nemá nic společného, prý postupují podle schválené projektové dokumentace.

Tohle chování by bylo asociální a vrcholně cynické u soukromého podnikatelského subjektu, ale u státní příspěvkové organizace je to nepochopitelné. Stát tu prostřednictvím své organizace ničí život vlastních občanů, a ještě jim odmítá pomoci při řešení následků.