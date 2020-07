Poslední slovo Ivana Krause: Trochu o příběhu

Existuje potřeba vyprávět příběhy? zeptala se mne paní redaktorka. Myslím si, že ano.

Plyne to zřejmě z touhy po pokračování, po předání zážitků. I na zapadlých ostrovech kdesi v oceánu vyprávěli starší rodu mladším historky a legendy. Bez knih, mobilů i bez telefonu. Měli ale to nejdůležitější – paměť. Vyprávěli o tom, co zažili anebo se dozvěděli od předků. Data nebo letopočty nehrály velkou roli. To hlavní byly příběhy. Někdy víc, někdy méně pravdivé, ale předávané z generace na generaci. Důvodem byla touha sdělit a předat příběhy z minulosti.