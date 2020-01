Poslední slovo Jiřího Hanáka: Jak dlouho ještě?

18. ledna 2020 0:01 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Je samozřejmé, že dr. Válková lidská práva jako ombudsmanka hájit nemohla. A vláda by ji měla odvolat i z podobného vládního úřadu. Její původní navrhovatel prezident Zeman: i kdyby s prokurátorem Urválkem v roce 1970 napsala článek třeba o kůrovci, diskvalifikovalo by ji to. Neboť prokurátor Urválek svižným tempem zaměstnával kata. Byl to jakýsi zrcadlový obraz nacistického kolegy Freisslera. Jak onen bývalý komunista, tak náš bývalý demokratický právník měli spadeno hlavně na odpůrce totalitních režimů.

Aféra paní Válková pomalu dohasíná, něco moc ošklivého však z ní zůstává ve veřejném prostoru viset. Jinak záslužný objev Urválkova spoluautorství analýzy dohledového zákona Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) totiž doprovodil slizkým hnusem, kterým ohodil dr. Válkovou. Prý se tak podílela na pronásledování disidentů.