Poslední slovo Jiřího Hanáka: Ptákoviny

25. ledna 2020 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

PRAHA Dobří ptáci se prý vracejí, takže se do české politiky vrátil i Alexandr Vondra coby místopředseda ODS. Pták sice bezmála už šedesátiletý, navíc bude muset pracovat „na dvou stavech“ – i jako poslanec Evropského parlamentu. Zkušený však politik, který už vymetl kdejakou vrcholnou funkci v Česku. Nevadnoucí vavříny si vysloužil kostkou cukru, kterou jsme to „Evropě osladili“, když Česko půl roku za vlády ODS řídilo EU. Doufám, že Evropa už na to zapomněla.



ODS, která se klopýtavě snaží alespoň v mezích zákona vpustit trochu čerstvého vzduchu do svého zapšklého kutloušku zvolením Vondry místopředsedou, evidentně střelila capa. Neboť tento posel modernity okamžitě nastínil svoje priority: Česko by v referendu mělo najít svého státního ptáka, vyjednat leteckou základnu USA u Ostravy a vybudovat národní fotbalový stadion v Brně pro mistrovství světa. Nějaké sociální bydlení, mor exekucí, chatrná infrastruktura a podobně by zřejmě měly být pro ODS jen ťalafatky.