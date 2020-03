Poslední slovo Jiřího Hanáka: Zvyk

28. března 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Už jsem si začal myslet, že mezi suchopýrem sociální demokracie vyrašilo cosi zeleného. Mám tím samozřejmě na mysli ono vystoupení pana Hamáčka na jedné z „koronárních“ tiskovek. V bojovém červeném svetru se oráznil (napsal bych vzmužil, ale tím bych asi narazil u genderově spravedlivých dam) a konečně se projevil jako sebevědomý lídr, který ví, co mluví a co dělat chce a jak to dělat chce.

Jenže krátká byla moje radost. Už za několik hodin totiž tento předseda ČSSD, ministr vnitra a vicepremiér nazval našeho předního sinologa Martina Hálu v tisku blbem. A prý na tom trvá. Šlo o velkonákup roušek a jiných současných potřebností v Číně.