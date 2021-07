8. července 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Pokud ponechám stranou přivlastňování, rozlišuje čeština přídavná jména tvrdá a měkká, a to co do tvarosloví i významu (např. „kosý“ znamená něco docela jiného než „kosí“).

Poslední slovo Karla Olivy: Délka školní docházky Leč na okamžíček mimo (jazyko)vědu. Nejvyšší správní soud vydal v poslední době řadu rozhodnutí o tom, že některá vládní opatření byla kromě protiepidemičnosti i protiprávní. Nejsem jurista a naprosto neumím rozhodnout, zda uvedené výnosy byly či nebyly v souladu se zákonem. Leč nemohu smlčet, že na mne z těch soudních rozhodnutí čiší – uznávám, že subjektivně vnímané – především nepřátelství vůči vládě a snaha jí to pořádně „zavařit“.