Poslední slovo Karla Olivy: Důchodcovská reforma

Stárneme. Každý sám za sebe a také v průměru – což je triviální tvrzení, ve veřejném prostoru se to omílá pořád dokola, takže to každý ví. Pro ten zvyšující se průměrný věk jsou dva důvody: jeden, že se dožíváme stále vyššího věku, a ten je jistě potěšující, druhý, že se rodí relativně málo dětí, a o tom neumím rozhodnout, zda je to dobře, nebo špatně: jedni tvrdí, že pokles populace sníží zátěž na matičku Zemi, jiní vidí negativum v tom, že při takovém vývoji jednou nebude dost pracovní síly na financování důchodů.

Argumentaci s tím zatěžováním Země jsem ještě jakžtakž schopen nahlédnout, s tím nedostatkem pracovní síly mi to ale opravdu není jasné: to by přece platilo, jen pokud by nevzrůstala produktivita práce. Když se dnes na naplnění potřeb jednoho důchodce podílejí, řekněme, dvě ekonomicky aktivní osoby a za 30 let by to mělo být obráceně (tj. jeden pracující na dva důchodce), mělo by přece postačovat, aby v mezidobí vzrostla produktivita práce čtyřikrát, což se mi s postupem automatizace a robotizace vůbec nezdá nemožné.