Poslední slovo Karla Olivy: Nerudova závitnice

PRAHA Už jsem se párkrát setkal s názorem, že dějiny se neodvíjejí lineárně, ale ve spirále, česky řečeno ve šroubovici či závitnici (myslím, že mezi těmito dvěma výrazy není rozdíl, tedy kromě toho, že prvý z nich si obrozenci ošklivili co germanismus, a utvořili proto ten druhý). Míní se tím, že události a problémy lidských dějin přicházejí jako aktualizované opakování událostí a problémů starších.

Mně ty podobnosti připadají většinou spíš náhodné, ale nastávají i výjimky. Například minulý týden, když jsem se zase jednou odhodlal zbavit domácnost nakumulovavšího se kartonu, lidově řečeného papundekl, odvozem do sběrných surovin. Jenže ouha, nerudný zaměstnanec mi sdělil, že Čína přestala starý papír dovážet, takže o něj u nich v podniku není zájem – od soukromníků jej neberou vůbec, od firem jen poté, co od nich vyberou poplatek 1,50 Kč za každé kilo. Tak jsem to ještě zkusil ve sběrném dvoře, kde už ale měli plný kontejner u lisu, takže ať si to zase odvezu.