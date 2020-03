Poslední slovo Karla Olivy: Panika

5. března 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Kolem nás teď rezonuje podstatné jméno „panika“ a od něj odvozené jméno přídavné „panický“. Syslit potraviny či skupovat roušky je fuj, fuj, poučují nás morální autority i státní činitelé. No, něco na tom bude. Jenže na druhou stranu je to, zdá se mi, věc, jež vyvěrá z lidské přirozenosti, z prosté snahy přežít (fakt, že tato snaha přestoupila hranice racionality, není překvapující, stává se to totiž běžně).

Ostatně civilizace – jakákoliv civilizace – vznikla ze schopnosti předvídat a plánovat vlastní prospěch. Ovšem ale také ze schopnosti tu často primitivní lidskou přirozenost překonávat. Takže zde máme takový pěkný rozpor mezi egoismem a altruismem. Přičemž ten egoismus se projevuje nejen na rovině jedince, ale i státu: co jiného než státní egoismus je totiž zákaz vývozu zdravotnických potřeb do ciziny, že.