Poslední slovo Karla Olivy: Redukce vzdělanosti

2. července 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha Člověk by si myslel, že tato země pro svou budoucnost potřebuje – kromě jiných – také vysoce vzdělané odborníky, špičkové vědce. Bylo by přece ideální mít pár nobelistů nebo alespoň skoronobelistů, jako byli například Otto Wichterle nebo Antonín Holý, kteří zaprvé dokážou vymyslet něco světoborného a zadruhé to ještě převést do praxe, což pak pozvedne celou společnost na úroveň, jež zajistí slušné živobytí i těm, kteří jsou šikovní zase na něco jiného.

I takové dnes dost postrádáme: dobrý řemeslník je vzácnost, a rovněž ulice bychom mohli mít čistší… Summa summarum potřebujeme – a budeme potřebovat – ve vzdělání diverzitu, abychom měli vědce i metaře a také všechny mezi tím.