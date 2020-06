25. června 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Latinské slovo „colonia“ znamenalo „osídlená, kultivovaná plocha“, později rovnou „statek, venkovské osídlení“. V římské době toto slovo proniklo i do názvů sídel, příkladem může být Colonia Agrippina, město nazvané po Neronově matce, která z něj pocházela. Ve středověku se pak jeho název změnil na „Colin“ a dnes je to „Köln am Rhein“.

Poslední slovo Karla Olivy: Konference Mimochodem, je dost pravděpodobné, že jméno našeho Kolína nad Labem je odvozeno právě od Kolína nad Rýnem – že je svému novému bydlišti dali jako připomínku svého původního domova první, němečtí osadníci tohoto místa, pozvaní do země přemyslovskými panovníky v rámci osidlování neobydlených území českého království, tzv. „kolonizace“ (v tomto konkrétním případě ovšem vlastně „kolínizace“).