Poslední slovo Karla Olivy: Sto padesát procent

Tyto dny jsou naplněny připomínáním 30 let od Sametové revoluce (rád ji v nesouhlase s oficiálními pravopisnými příručkami poctím velkým počátečním písmenem – když ho může nosit název bolševického převratu v Rusku…).

Protože číslo 30 nepokládám za nijak obzvláště kulatovýroční, připadá mi, že to slavení je až trochu přehnané, ale na druhou stranu je jistě dobře, aby se rok 1989 co nejčastěji připomínal těm, jimž 30 let ještě nebylo a nemají tak možnost přímého srovnání, jak byly věci tehdy a jak jsou dnes.